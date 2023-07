Nike lança jaqueta esportiva mais tecnológica do mundo; tecido muda de forma para refrescar o atleta

A Nike revelou recentemente uma nova jaqueta que promete ser uma das mais tecnológicas do mundo. Com o uso do material chamado de Aerogami, a solução coloca na peça uma tecnologia avançada de vestuário, destinada a aprimorar a respirabilidade quando o corpo eleva a temperatura e começa a suar.

A inovação, que estreia na jaqueta Nike Run Division Aerogami, por assim dizer, é um sistema de ventilação que se ajusta autonomamente, abrindo frisos em parte da costura da roupa.

Esta nova tecnologia foi criada para resolver o desafio recorrente dos corredores de regular a temperatura durante a prática esportiva.

Como foi criada

Para chegar no novo produto, os cientistas e inovadores do Nike Explore Team (NXT) e do Nike Sport Research Lab (NSRL), divisões de pesquisa da grife, miraram em uma solução que não dependesse da ação do usuário.

Assim, foi aplicado um filme sensível à umidade sob as aberturas de ventilação. Com base em testes realizados nas câmaras de simulação de ambiente do NSRL e dados visuais de mapas de calor e suor de corredores, a localização da ventilação difere entre a jaqueta feminina e masculina para acomodar necessidades específicas de gênero.

Jahan Behbahany, gerente sênior de produtos de inovação de vestuário do coletivo de inovação avançada da Nike, elogia o Aerogami como o exemplo mais recente da cultura de inovação da Nike.

O foco, afirma Behbahany, está em atender às necessidades atemporais dos corredores. A nova jaqueta também apresenta Storm-FIT ADV, segundo a empresa, o melhor material de vestuário da Nike, para ajudar a proteger os corredores do vento e da chuva.

A Jaqueta feminina Nike Run Division Aerogami estará disponível a partir de julho de 2023 no site da Nike e em varejistas selecionados. A versão masculina da jaqueta será lançada dois meses depois.