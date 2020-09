Netflix será lançada na Rússia em breve

A Netflix vai finalmente chegar na Rússia. Para que o streaming seja lançado no país, foi feito um acordo com o grupo russo National Media Group (NMG), que administrarará o serviço de streaming, disseram as empresas nesta quarta-feira, 2.

O NMG é uma holding de mídia privada líder do setor no país. Com o acordo, o National Media Group se tornará a operadora do serviço da Netflix na Rússia, disse Olga Plaskina, presidente-executiva do grupo, em comunicado.

A partir de meados de outubro, o serviço da Netflix na Rússia estará disponível com opções de pagamentos locais, legendas em russo e filmes nacionais, disse um representante da Netflix à agência de notícias Reuters.