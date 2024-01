Netflix vai remover plano básico sem anúncios; foco em publicidade na plataforma deve aumentar

A plataforma de streaming Netflix anunciou mudanças significativas em seus planos de assinatura. Na segunda-feira, 23, a empresa informou aos investidores, durante apresentação do balanço trimestral, que está eliminando seu plano básico sem anúncios em alguns países, começando peloReino Unido e EUA já no segundo trimestre deste ano. Para o Brasil, a empresa ainda não divulgou qual será o cronograma.

Essa estratégia da Netflix já havia sido iniciada no Canadá no ano passado, sinalizando que a empresa já estudou a viabilidade do fim da assinatura. A empresa também relatou um aumento de quase 70% na adesão ao plano com anúncios, que atualmente corresponde a 40% de todas as inscrições nos mercados onde está disponível.

Greg Peters, co-CEO da Netflix, destacou aos investidores que a prioridade da companhia é a expansão do plano suportado por anúncios, visando maior escala. Melhorias recentes no serviço, como aumento de resolução para 1080p, adição de múltiplos streams e a possibilidade de downloads, reforçam essa direção.

Além disso, a Netflix reportou um acréscimo de 13,1 milhões de assinantes no último trimestre de 2023, elevando seu total global para 247 milhões de usuários. A empresa também ressaltou que investimentos e melhorias contínuos na plataforma podem levar a futuros ajustes nos valores das assinaturas.

Junto disso, a empresa também tem dobrado a aposta em programas populares, e firmou um acordo de 10 anos com a WWE, evento de lutas ensaiadas e muito populares nos EUA.

Este acordo de US$ 5 bilhões traz o programa para a plataforma de streaming após mais de três décadas de transmissão na televisão linear.

Este passo da Netflix em direção aos esportes ao vivo, incluindo a transmissão de eventos de golfe e tênis, reforça a expansão e diversificação da plataforma em novos segmentos de mercado. A parceria com a WWE é a maior aposta da empresa nessa área até o momento.