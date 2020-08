A tarefa de escolher uma nova (ou não) série ou filme para assistir na Netflix pode estar com os dias contatos. O serviço de streaming está testando um botão dentro de seu site chamado “shuffle” que terá como principal objetivo abrir uma produção aleatória para que o usuário assista.

Até o momento a opção está disponível apenas para poucos usuários na versão do aplicativo para televisões.

Interesting new feature @netflix … but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG

— Turner Levison (@TurnerLevison) August 18, 2020