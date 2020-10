Netflix tem queda brusca no número de novos assinantes no 3º tri

O ritmo de novos assinantes da Netflix parece ter diminuído. Em resultado trimestral divulgado nesta terça-feira, 20, a empresa afirmou que ganhou 2,2 milhões de novos assinantes, pouco abaixo dos 2,5 milhões que eram esperados para o período. O resultado ficou abaixo do mesmo trimestre do ano passado, quando a empresa trouxe para sua base 6,8 milhões de assinantes novos.

Apesar disso, o resultado agregado do ano é positivo para a empresa. Até o momento, a Netflix acumula 28,1 milhões de assinantes novos em 2020, pouco mais que no mesmo perído de 2019. A receita também veio acima do esperado: a Netflix faturou 6,4 bilhões de dólares no 3° trimestre, uma alta de 22,7% em relação aos mesmo três meses de 2019. A rede de streaming de conteúdo projeta um resultado com crescimento em linha para o resto de 2020, esperando faturamento de 6,5 bilhões no último trimestre.

O lucro operacional da empresa cresceu em linha com o faturamento total. A Netflix reportou 1,3 bilhão de dólares em lucro operacional no 3° trimestre, alta de 20,4% sobre 2019. O lucro no período foi de 790 milhões de dólares, acima dos 587 de milhões do ano passado.

A Netflix, bem como suas concorrentes e outras “empresas de ficar em casa”, se beneficiou em meio à pandemia do novo coronavírus. Com mais pessoas praticando o distanciamento social, o serviço viu suas assinaturas e sua receita engordarem: entre março e junho deste ano, principal período da pandemia e do isolamento social, a empresa trouxe 10 milhões de novos usuários para a plataforma. Mas sabia-se que o efeito não seria eterno.

Agora com 195 milhões de assinantes é a maior companhia do setor, na frente de outras gigantes, como o Amazon Prime Video (150 milhões) e do Disney+ (60,5 milhões), que foi lançado no ano passado e chegará ao Brasil em 17 de novembro. De acordo com resultado desta terça, a empresa espera terminar o ano com mais de 200 milhões de assinantes globais.