Netflix mais barata? Empresa terá plano com anúncios para baixar preços

A Netflix está planejando a criação de um novo plano de assinatura. A modalidade será mais barata que as ofertas atuais, que partem de R$ 25,90 no Brasil, porém com a inclusão de anúncios.

A informação foi confirmada pelo cofundador e CEO da plataforma, Reed Hastings, durante a divulgação do relatório financeiro da empresa, que apresentou queda de 200.000 assinantes e trouxe cautela entre os investidores.

Segundo o CEO, nos próximos dois anos a Netflix deve desenvolver os detalhes de um plano mais barato para seus assinantes, com a inclusão de propagandas no meio das séries e filmes.

Os novos planos são considerados empolgantes por alguns dos executivos da empresa e serão avaliados "pelo próximo ou por dois anos".

Decisão planejada

Apesar de parecer um resposta à reação do mercado frente ao balanço de ontem, a Netflix já testava publicidade entre episódios de um mesmo programa desde agosto de 2021.

Na época, as propagandas apareciam em tela cheia nos momentos antes de começar uma nova atração, são direcionadas de acordo com o gosto do usuários e somente envolvem conteúdos que estão no catálogo da companhia, sem publicidade externa a ela.

Os testes eram feitos ainda com alguns poucos usuários em todo o mundo, como parcelas de teste A/B para ver a eficiência da proposta.