Netflix avança no mercado de jogos e expande serviço de streaming de games direto do aplicativo

A Netflix anunciou a expansão de seu beta de streaming de jogos para o mercado norte-americano. Este recurso, que proporciona o streaming de jogos diretamente da nuvem para dispositivos como TVs e computadores, foi primeiramente lançado em agosto, atendendo a Canadá e Reino Unido.

Leia também: Jogos da Netflix dão dinheiro? Novos lançamentos podem ser oportunidade de receita

A empresa destacou que essa é uma fase beta "limitada", indicando que não estará disponível para uma grande base de usuários de início. Vale lembrar que o mesmo termo "limitado" foi utilizado no lançamento para Canadá e Reino Unido.

A princípio, estão disponíveis apenas dois jogos para transmissão: "Oxenfree", proveniente do próprio estúdio da Netflix, Night School Studio, e um outro intitulado "Molehew’s Mining Adventure".

Para os usuários com acesso ao serviço, será necessário baixar o aplicativo controlador específico da Netflix para dispositivos iPhone ou Android, permitindo jogar na TV.

A empresa informa que os jogos transmitidos são compatíveis com “dispositivos selecionados”, que incluem Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, dispositivos Roku e TVs, entre outros. Para quem acessa pela web, os jogos podem ser jogados com mouse e teclado.

Plano arriscado

A estratégia de crescimento da Netflix no campo dos jogos é evidente, buscando ampliar os benefícios oferecidos aos assinantes. Embora a maioria dos jogos esteja disponível para dispositivos móveis, a companhia tem manifestado interesse em expandir para além das plataformas iOS e Android.

Conforme relatório recente do The Wall Street Journal, há planos para lançamentos de jogos baseados em franquias de sucesso da empresa, como Squid Game, Wednesday, Extraction e Black Mirror, e também foram citadas conversas com a Take-Two sobre licenciamento de um jogo da série Grand Theft Auto.