NetEase ultrapassa Meituan e assume quarta posição entre as maiores empresas de internet da China

Numa reviravolta no cenário corporativo chinês, a NetEase conquistou a posição de quarta maior empresa de internet na China em termos de valor de mercado, ultrapassando a Meituan. Na Bolsa de Valores de Hong Kong, a NetEase atingiu uma valorização de HKD 53,06 bilhões, superando os HKD 51,92 bilhões da Meituan, e deixando para trás JD.com e Baidu. Essa ascensão coloca a NetEase atrás apenas de gigantes como Tencent, Pinduoduo e Alibaba Group Holding Limited.

O feito marca uma reviravolta em relação a fevereiro de 2021, quando, em meio a um crescimento geral das ações conceituais chinesas, a Meituan ostentava um valor de mercado quatro vezes superior ao da NetEase. Dois anos depois, a NetEase conseguiu não apenas diminuir essa diferença, mas ultrapassar a Meituan.

O sucesso da NetEase pode ser atribuído, em grande parte, à menor queda em seu preço de ações em comparação com a Meituan. A NetEase registrou uma queda de 25% em relação ao seu pico de valor de mercado de HKD 7177,54, enquanto a Meituan sofreu uma queda acentuada de 80%, saindo de um pico de HKD 26203,11.

A divulgação do relatório do terceiro trimestre da NetEase, em 16 de novembro, revelou um lucro líquido de 27,3 bilhões de yuan (aproximadamente US$ 4 bilhões), um aumento de 11,6% em relação ao ano anterior. Destacando-se no desempenho dos negócios, diversos novos produtos de jogos impulsionaram o setor de jogos para um lucro de 21,8 bilhões de yuan (aproximadamente US$ 3,1 bilhões), com o jogo móvel “Nishuihan” conquistando o primeiro lugar em sua categoria.

Enquanto a NetEase celebra seus resultados positivos, a Meituan enfrenta uma situação desafiadora, com uma queda significativa no preço das ações após a divulgação de seu relatório do terceiro trimestre. A Meituan viu seu preço das ações cair de HKD 103 para HKD 90,45, representando uma queda de 12,18%, e seu valor de mercado diminuiu de HKD 643,151 bilhões para HKD 564,786 bilhões em apenas um dia.

Em meio a essa volatilidade, o CEO da Meituan, Wang Xing, expressou confiança no potencial de crescimento a longo prazo da empresa durante uma teleconferência financeira. Ele ressaltou que o preço atual das ações reflete principalmente a avaliação do negócio de entrega de alimentos, não refletindo adequadamente o valor intrínseco da empresa. Wang Xing mencionou ainda a consideração de um plano de recompra de US$ 1 bilhão, afirmando que a empresa tomará decisões prudentes com base em uma análise abrangente de investimentos, posição de caixa e condições de mercado.

O cenário mais amplo das ações conceituais chinesas, incluindo Alibaba Group Holding Limited, Tencent Holdings Limited, JD.com Inc. e Kuaishou Technology, também registrou quedas significativas em relação aos picos históricos. Enquanto o preço das ações da Meituan atingiu HKD 195 este ano, ele continua a declinar, atualmente em HKD 82,65 – uma queda de 57% desde o ponto mais alto. O preço das ações da NetEase Inc. diminuiu 2,26% após a abertura do mercado hoje, alcançando HKD 164,5, mas ainda com um caminho a percorrer até seu pico de HKD 201,4. O mercado de ações chinês permanece dinâmico e sujeito a mudanças rápidas à medida que as empresas buscam manter sua posição em um ambiente competitivo.