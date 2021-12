Neste celulares funcionarão a tecnologia 5g no Brasil; veja lista

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou a Relação de Celulares 5G Homologados, da qual constam informações como modelo, nome comercial e fabricante dos aparelhos.

O celular é a principal interface entre o usuário e as novas redes de quinta geração, que têm previsão de início de funcionamento até o final do 1º semestre de 2022 nas capitais brasileiras.

Somente produtos de telecomunicações homologados pela Agência podem ser utilizados no Brasil. O usuário deve, portanto, conferir a lista de celulares homologados antes de adquirir um aparelho.

O consumidor também deve verificar a presença do selo de homologação Anatel, localizado no equipamento ou no manual, e pode consultar a operadora sobre a compatibilidade do produto com a rede.

A certificação e a homologação garantem ao consumidor a aquisição e o uso de produtos para telecomunicações que respeitam padrões de qualidade e de segurança, além do atendimento a funcionalidades técnicas regulamentadas pela Anatel que visam o uso eficiente e racional do espectro radioelétrico, a compatibilidade eletromagnética e a não agressão ao meio ambiente.

A lista conta com aparelhos como iPhone12, Mi 10T, Galaxy S21 e mais. Veja a relação completa.