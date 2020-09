Nasa testa foguete super potente que incendeia colinas; veja vídeo

A Nasa, agência espacial americana, testou um lançador de foguete tão potente que foi capaz de incendiar as colinas em torno do local de testes com um fogo intenso. O lançador fará parte do Space Launch System (SLS) e foi testado em Utah, nos Estados Unidos.

Segundo a empresa do ramo aeroespacial americana Northrop Grumman, que participou dos testes em conjunto com a Nasa, o impulsionador é o “mais alto motor de foguete já construído para voo”, tem cerca de 46 metros e pesa mais ou menos 725.747 quilos. Quando ativado ele é capaz de causar um impulso de 1.632.932 quilos.

The booster started a fire on the hillside. pic.twitter.com/jANraG9mIp — Chris B – NSF (@NASASpaceflight) September 2, 2020

O teste do lançador de foguetes, chamado de Flight Support Booster, ou FSB-1, ajudará os engenheiros da Nasa a avaliar novos materiais, processos e melhorias que devem ser feitas nesses dispostivos a fim de suportar a quarta missão do SLS, que deve acontecer ainda em 2020.

O SLS é um sistema que pretende, um dia, levar os astronautas à Lua como parte das missões Artemis — cujo objetivo é colocar a primeira mulher no satélite, bem como enviar outro homem até lá até 2024, repetindo os feitos da missão Apollo 11, quando Neil Armstrong pisou na Lua pela primeira vez em 1969. Segundo a Nasa, depois de pisar novamente na Lua, a intenção ambiciosa é enviar astronautas para Marte.