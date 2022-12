Nas metas para 2023 de Mark Zuckerberg a promessa é gastar mais com metaverso

O sonho de Mark Zuckerberg é um dia ter mais de 1 bilhão de pessoas conectadas ao metaverso de sua empresa.

Para ver seu plano se concretizar, a divisão da Meta que pesquisa tecnologias de realidade virtual terá em 2023 cerca de 20% dos gastos da empresa reservados para custear despesas de desenvolvimento, ainda que alguns investidores da companhia sejam contra o aumento das cifras.

A estimativa de aumento de gastos foi divulgada pelo CTO Andrew Bosworth em um post blog da Meta nesta segunda-feira, 19, e apresenta uma ligeira mudança em relação aos 18% de gastos da Meta no metaverso em 2022.

Apps seguem como carro-chefe

Com a reserva do metaverso, a maioria dos investimentos da companhia de Zuckerberg seguem nos aplicativos e redes sociais Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger.

A competição com acirrada com TikTok, que desbancou até o Google entre os domínios mais acessados de 2022, segundo o CloudFlare, também segura a empresa nos investimento que já deram certo.

Nesse sentido, basta olhar para o quanto a família de aplicativos rendeu nos três primeiros trimestres do ano: US$ 32 bilhões em lucro ante perdas de US$ 9,4 bilhões do metaverso no mesmo período. A realidade que Zuckerberg encara acordado.

