Nada de filhos até ter chip no cérebro: o plano futurista do jovem de 28 anos contratado pela Meta

Alexandr Wang, fundador da Scale AI e provável novo líder de iniciativas de superinteligência na Meta, afirmou que não terá filhos até que chips cerebrais estejam prontos para uso generalizado.

Em entrevista ao Shawn Ryan Show, Wang, de 28 anos, explicou que aguarda o avanço de tecnologias como a da Neuralink, empresa de Elon Musk que desenvolve implantes cerebrais do tamanho de uma moeda. Os dispositivos são projetados para registrar e estimular atividades do cérebro, prometendo transformar radicalmente a maneira como humanos interagem com máquinas.

A Neuralink ainda está em fase de testes clínicos e já foi implantada em três pacientes. Um deles, Brad Smith, com esclerose lateral amiotrófica (ELA), conseguiu editar um vídeo usando apenas o chip cerebral.

Apesar da fama da Neuralink, ela não é a única empresa desenvolvendo interfaces desse tipo. A Synchron, financiada por Bill Gates e Jeff Bezos, trabalha em conjunto com a Apple para permitir que pacientes com ELA utilizem iPhones via implantes cerebrais. Já a Motif Neurotech desenvolve um neuroestimulador semelhante a um marca-passo, focado no tratamento da depressão severa.

A justificativa de Wang

Wang acredita que o impacto dessas tecnologias será ainda maior no desenvolvimento infantil. Segundo ele, os primeiros sete anos de vida são o período de maior neuroplasticidade — a capacidade do cérebro de se adaptar e formar novas conexões.

“Quando tivermos a Neuralink e essas outras tecnologias, crianças que nascerem com isso vão aprender a usá-las de formas incríveis”, afirmou.

Essa alta neuroplasticidade se deve ao fato de que as conexões cerebrais e os caminhos da substância branca permanecem em formação até a adolescência, como aponta um estudo da revista Brain Dev publicado em 2009.

A hipótese de Wang é que crianças expostas desde cedo às interfaces cérebro-computador poderão explorá-las de formas que adultos não conseguiriam.

Enquanto isso, a paternidade vai ter que esperar.

O novo talento da Meta

A Meta estaria negociando a compra de 49% da Scale AI por US$ 15 bilhões, avaliando a empresa em US$ 30 bilhões — o dobro da última rodada.

Fundada por Wang, a Scale fornece dados para treinar modelos de inteligência artificial e já atende gigantes como a OpenAI e a própria Meta. Para analistas, a aquisição representa uma "acquihire" — termo usado quando o real interesse está no fundador e sua equipe, e não no produto em si.

A tática não é nova. Microsoft e Google fizeram movimentos semelhantes em 2023 ao investir bilhões para atrair fundadores de startups de IA como Inflection AI e Character.AI.

Zuckerberg planeja colocar Wang à frente de um novo laboratório de superinteligência dentro da Meta, reunindo alguns dos principais talentos da área.