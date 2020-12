Na onda dos marketplaces, Wish faz IPO nesta quarta de olho na Amazon

A Wish vai realizar o que deve ser o último grande IPO do mercado de tecnologia em 2020 nesta quarta-feira (16). A companhia americana fundada em 2010 por Piotr Szulczewski e Danny Zhang e que atua com comércio eletrônico espera levantar 1,1 bilhão de dólares em sua oferta inicial de venda de 46 milhões de ações na Nasdaq.

Avaliada de forma privada em 11,2 bilhões de dólares, a ContextLogic Inc., empresa-mãe da Wish, vai colocar as ações à venda por algum valor entre 22 e 24 dólares por papel. Se atingir sua expectativa, vai terminar o dia avaliada em algo próximo de 14 bilhões de dólares.

É um valor consideravelmente menor do que o mercado esperava antes do prospecto de abertura de capital ser divulgado. A previsão inicial, como relata o Financial Times, era de que a companhia atingiria valor de mercado entre 25 bilhões e 30 bilhões de dólares. O valor das ações, porém, não havia sido decidido.

É também pouco se comparado com os principais concorrentes nos Estados Unidos. O eBay vale algo próximo de 35,7 bilhões de dólares, enquanto a Amazon, que tem mais de 50% do mercado de comércio eletrônico no país, tem valor de mercado de quase 1,6 trilhão de dólares. Em 2018, a Wish tinha apenas 0,8% das vendas do e-commerce nos EUA, conforme mostra a consultoria Statista.

Ainda assim, a Wish mostrou fôlego para crescer exponencialmente nos últimos anos. Com 108 milhões de usuários mensais registrados até o fim do terceiro trimestre de 2020, a companhia viu sua base de usuários quintuplicar desde 2005 (eram 21 milhões) e crescer 33% em relação aos primeiros nove meses do ano passado.

Em números, a receita bruta passou de 144 milhões em 2015 para 1,9 bilhão de dólares no ano passado. Em 2020, durante os primeiros nove meses do ano, o faturamento já é superior a 1,7 bilhão de dólares, 31% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.

O prejuízo anual da empresa não manteve um ritmo de crescimento linear. Em 2015, a companhia havia tido perdas de 522 milhões de dólares. O valor diminuiu para 141 milhões de dólares em 2016 e se manteve estável durante alguns anos. Nos primeiros nove meses de 2019, as perdas somaram 24 milhões de dólares contra 120 milhões de dólares dos três trimestres de 2020.

Este é o mais recente movimento de empresas de tecnologia no mercado de capitais. Antes da Wish estrear em Wall Street, DoorDash e Airbnb já tocaram realizaram suas primeiras vendas de ações no mercado aberto. Enquanto a DoorDash subiu 78%, o Airbnb realizou um dos mais bem-sucedidos IPOs do setor, com uma valorização de 113% no dia de estreia na Nasdaq.