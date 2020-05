Na Índia, policiais usam câmera futurista para medir febre das pessoas

Na Índia, policiais estão usando uma nova câmera termal futurista que pode detectar a temperatura das pessoas.

O aparelho mede a febre à distância para, ao mesmo tempo, identificar pessoas que possam estar com sintomas da infecção do novo coronavírus e manter as medidas de distanciamento social para evitar a propagação do vírus.

Chamado Thermal Corona Combat Headgear (aparelho de combate térmico ao coronavírus, em tradução livre), novo equipamento pode medir a febre de um indivíduo a distâncias de 5 a 10 metros.

Em entrevista à emissora local Republic TV, Prashant Pillai, cofundador da Indian Robotics Solutions, afirmou que o produto levou seis dias para ser desenvolvido.

“A ideia surgiu quando estávamos em conversas com diferentes governos sobre nosso drone que mede febre, que foi feito para áreas específicas, mas notamos que eles queriam soluções aéreas e também terrestres para equipar os times da linha de frente do combate ao coronavírus em áreas populosas”, disse.

Por ora, o produto está disponível apenas na Índia.