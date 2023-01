Na expansão do TikTok sobre os rivais, educar os anunciantes se torna estratégia

Como parte do avanço do TikTok sobre os anunciantes de redes sociais mais experientes como Facebook e Instagram, a empresa quer familiarizar a clientela com os formatos e tipos de conteúdo que podem embalar os anúncios publicitários no aplicativo.

Assim, numa espécie de jornada para educar o mercado, o TikTik lançou a ferramenta Para Você: espaço que se propõe a ensinar como construir campanhas na plataforma, com dicas e dados, desde como fazer um anúncio no TikTok até os recursos disponíveis e casos de sucesso para inspirar.

A ideia do novo site que oferece o treinamento é fazer com que pequenos empreendedores e grandes anunciantes tenham acesso gratuito a orientações práticas para conseguirem melhorar o alcance de conteúdos e o desempenho de vendas por meio da rede.

E faz sentido o posicionamento do app: de acordo com um estudo da Nielsen, campanhas no TikTok podem ser 73% mais eficientes do que o retorno médio de outras mídias digitais.

Além disso, os usuário médio dos Estados Unidos, por exemplo, gasta 29 horas por mês no TikTok, bem mais do que no Facebook (16 horas) e do que no Instagram (8 horas), segundo dados da Data.ai.

Os números comprovam o diagnóstico dos especialistas: o algoritmo do TikTok é muito mais viciante – ou competitivo, diante dos rivais.

Aos interessados, a plataforma defende ainda que o conteúdo que se sai melhor com o público é aquele que tem cadência, apresentação organizada das informações, e ritmo. \

Esse último item é também ''uma forma que nosso cérebro usa pra organizar tarefas e liberar nossa atenção o que nos coloca em sintonia com os outros'', defende a empresa.