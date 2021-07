Na era do streaming de alta qualidade, Philips aposta em fones de ponta 

Os audiófilos sabem bem: a era do streaming e dos fones de ouvido sem fio não foi generosa com a qualidade sonora. Apple e Spotify começam a mudar essa realidade com serviços de alta qualidade. Com esse pano de fundo, a Philips aposta em novos fones de ouvido com tecnologia de ponta para os aficionados em som de qualidade. A empresa traz ao Brasil os produtos de 2021 da linha Fidelio, bem como fones da linha Philips.

Os lançamentos acontecem enquanto a companhia vive uma boa fase, na esteira do aumento do consumo no segmento de áudio impulsionado pelo home office e as restrições de circulação adotadas para conter o novo coronavírus. De acordo com a consultoria GFK, o mercado de fones de ouvido cresceu 27% em relação a 2019 em termos de unidades vendidas e 86% em valor. A Philips, por sua vez, cresceu 5,4% em sua parcela de mercado no segmento de headsets, fechando 2020 em terceiro lugar entre as fabricantes no Brasil.

“A linha Fidelio tem dois públicos-alvo: o profissional e o entusiasta. A qualidade de som é excelente. Quem busca um upgrade no fone dele vê a necessidade de um fone de ouvido de alta qualidade”, afirma Eduardo Brunoro, em entrevista para a EXAME.

Não perca as últimas tendências do mercado de tecnologia. Assine a EXAME.

Para o executivo, o estirão de crescimento registrado no ano passado pode continuar, a depender do ritmo da retomada econômica do país. “O avanço do mercado é ligado com a economia. Com ela evoluindo, nosso mercado melhorará um pouco também. Há limitações de consumo, claro, mas imaginamos que o consumo desses produtos crescerá nos próximos meses. Entenderemos que o crescimento forte ocorreu em 2020 e em 2021. O home office, por outro lado, veio para ficar e isso deve manter um bom fluxo de volume para a linha de fones”, diz.

Os lançamentos da linha Fidelio são compostos por produtos com preços entre 1.599 reais e 1.999 reais. O primeiro é o X3, voltado para profissionais de música e audiovisual. Feito com design visando uso durante várias horas por dia, o aparelho tem alto-falante de 50 mm e um cabo de 3 metros de comprimento.

O Fidelio L3 é o fone premium mais sofisticado da linha 2021. O aparelho tem padrão over-ear e conta com conexão Bluetooth, sem deixar de lado a alta definição sonora. O produto tem isolamento acústico ativo e sua bateria permite reproduzir músicas por até 38 horas com uma única carga.

A Philips também lançou novos modelos de soundbar chamados Fidelio B95 e B97, vendidos por 5.999 reais e 7.999 reais, respectivamente. Os aparelhos têm vários canais e potência na casa dos 800 W, além de Bluetooth 5.0.

Os novos fones de ouvido da Philips competem contra produtos da Sony, da Apple, da Beats e da Samsung no Brasil. O segmento, antes de nicho, virou a entrada massiva de empresas de tecnologia em razão do fim do conector de fones de ouvidos comuns na maioria dos smartphones.

Com os serviços de alta qualidade de áudio oferecidos no Apple Music e no Spotify, a expectativa do mercado de fones é de crescimento global. Segundo a consultoria Grand View Research, o faturamento global do setor de fones Bluetooth passará de 10,6 bilhões de dólares em 2020 para 17,5 bilhões de dólares em 2025. Ou seja, não serão apenas as inúmeras videochamadas do home office a impulsionar o crescimento setor nos próximos anos.

Os demais fones de ouvido lançados pela Philips foram os seguintes: