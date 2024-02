Na Alemanha, debate sobre fábrica da Tesla tem referendo, guerra geracional e chatbots

Há dois anos, a Tesla, montadora de carros fundada pelo bilionário Elon Musk, abriu uma fábrica nos arredores de Berlim, na pequena cidade de Grünheide, de 9 mil habitantes. Agora, o plano é desmatar mais 250 acres de floresta perto da fábrica para armazéns e um pátio ferroviário, além de uma creche para funcionários e a comunidade. As informações são do jornal New York Times.

Os moradores se dividem: enquanto os mais velhos, preocupados com poluição e fim da vida pacata na cidade, são contra a expansão, os mais novos são entusiastas, pensando em empregos e oportunidades.

Três colegas de escola, Silas Heineken, de 17 anos, Moritz Tezky, de 16, e Tariq Löber, de 18, criaram um site com um chatbot embutido, usando o ChatGPT, que tenta refutar preocupações sobre o plano. Eles também colocaram cartazes pela cidade, adornados com duas mãos com aspecto robótico fazendo o sinal de vitória sob as palavras "a favor".

Os três amigos insistiram que não se consideram fãs de Elon Musk, o executivo-chefe da Tesla, mas todos os três disseram admirar a missão da Tesla "de acelerar a transição do mundo para energia sustentável", disseram ao NYT.

Já os mais velhos estão fazendo caminhadas semanais pela floresta ameaçada.

Na próxima terça-feira, 20, o lado vencedor será anunciado com os resultados de um referendo sobre a expansão. A votação não define se a Tesla poderá seguir em frente ou não, mas o prefeito disse que a vontade popular desempenhará um papel importante em sua decisão.

A controvérsia aponta para uma questão maior ocorrendo em toda a Alemanha, que enfrenta uma população envelhecendo e em declínio, especialmente em partes da antiga Alemanha Oriental. No estado de Brandemburgo, onde fica Grünheide, autoridades preveem que quase um terço dos residentes terá idade de aposentadoria, 65 anos ou mais, até 2030.

Para prosperar, analistas dizem que essas regiões precisam atrair mais jovens ou persuadir aqueles que cresceram lá a retornar após a faculdade. Mais de um terço de todas as empresas que oferecem estágios não recebeu uma única inscrição em 2023, segundo a Câmara de Comércio e Indústria da Alemanha. Essas posições servem como a principal rota para o trabalho no setor automobilístico e em outros setores industriais do país.

A Tesla oferece estágios, e um prédio para aulas faz parte da expansão. Em uma campanha envolvendo um nível raro de engajamento comunitário para a empresa — sessões informativas semanais em sua sala de exposições na fábrica e várias feiras de informações na cidade — a Tesla promete que permitir sua expansão criaria "mais empregos bem remunerados para você e seus filhos". A Tesla disse que os armazéns e o pátio ferroviário ajudariam a resolver problemas de cadeia de suprimentos e reduziriam o tráfego de caminhões na área.

A decisão da empresa de construir em Grünheide foi baseada em vários fatores, incluindo sua proximidade com Berlim e a designação do local para a indústria. Mas a localização, na beira de uma região de mineração de carvão que vinha perdendo empregos, também significava que as autoridades locais estavam ansiosas para recebê-la.

No primeiro semestre de 2023, enquanto a economia alemã contraiu 0,3% em relação ao ano anterior, Brandemburgo, onde Grünheide está, registrou um crescimento de 6% — o mais forte de todos os 16 estados da Alemanha.