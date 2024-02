MWC 2024: as novidades mais diferentes da feira de tecnologia

Em Barcelona, a Mobile World Congress (MWC 2024) é a maior feira de tecnologia móvel do mundo. Os lançamentos mais promissores de smartphones aparecem primeiro por aqui, mas também há uma leva de protótipos e ideias que saem do convencional.

Tela de laptop transparente, celular que dobra em volta do pulso e até smartphones que mudam de cor e exalam cheiros. Apesar da presença tímida da inteligência artificial (IA) na MWC, não faltaram novidades que impressionam e também trazem alguns questionamentos, como por quê? E para quem?

Uma mistura de smartphone com relógio inteligente, o Adaptive Display é um conceito apresentado pela Motorola durante o evento em Barcelona. O celular dobrável pode ser enrolado em volta do pulso e rapidamente se transforma em um relógio. Não há data de lançamento e é provável que o protótipo ainda passe por melhorias.

Motorola unveiled a bendable smartphone at #MWC24, designed to wrap around your wrist, featuring a 6.9-inch pOLED screen and a soft, segmented back🤩

pic.twitter.com/uBaNzL6lt8

— Tansu Yegen (@TansuYegen) February 26, 2024