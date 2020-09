Musk manda indireta para Gates no Twitter. O motivo? Caminhões elétricos

Não são só as subcelebridades ou pessoas comuns que brigam no Twitter. Na manhã do último sábado, 12, o bilionário Elon Musk, da Tesla, usou o seu perfil na rede social para fazer uma crítica a uma declaração recente do também bilionário Bill Gates sobre caminhões elétricos. Em seu blog, Gates afirmou que os veículos não eram viáveis para viagens longas. Quando um usuário do Twitter perguntou a Musk sobre a declaração do criador da Microsoft, o presidente da Tesla respondeu “ele não tem nem ideia”.

He has no clue — Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2020

Em seu blog, em uma postagem de agosto, Gates afirmou que veículos elétricos maiores podem não ser tão viáveis quanto o setor imagina porque “as baterias são grandes e pesadas”. “Quanto mais peso você tem de mover, mais baterias você precisa para ligar o veículo. Mas, quanto mais baterias você usa, mais peso você adicionada — e mais energia você precisa”, escreveu o bilionário. “Mesmo com grandes mudanças em relação à tecnologia das baterias, veículos elétricos provavelmente nunca serão uma solução prática para coisas como caminhões semi-reboque, navio cargueiros e jatos de passageiros”, continuou. “A eletricidade funciona quando você precisa cobrir distâncias curtas, mas precisamos de uma solução diferente para veículos pesados”, finalizou Gates.

Musk, que está envolvido na criação de caminhões elétricos, não gostou da declaração do criador da Microsoft, embora ele não tenha citado a Tesla em nenhum momento em seu texto. Para Gates, é preciso encontrar formas mais baratas e alternativas de combustível como uma solução para veículos comerciais, citando empresas como a GM e a Ford por ter avançado nas produções de caminhões 100% elétricos.

Esta não é a primeira vez que Musk e Gates se envolvem em uma briga indireta nas redes sociais. A última rusga aconteceu quando Gates comprou um Porsche Taycan elétrico, em vez de um Tesla. “Minhas conversas com Gates têm sido nada impressionantes, para ser sincero”, tuitou Musk.

My conversations with Gates have been underwhelming tbh — Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2020

Essa também não é a primeira polêmica que Musk se envolve no Twitter. Em julho, respondendo à provocação de um seguidor, que havia feito um post dizendo que o governo americano havia organizado um golpe para depor o presidente Evo Morales, para que a Tesla pudesse obter lítio do país sul-americano, o bilionário afirmou: “Vamos dar um golpe em quem quisermos! Lide com isso”.

Outra polêmica do excêntrico Musk foi o nome de seu filho com a cantora Grimes, X Æ A-Xii. Quando a criança nasceu, seu nome ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais por muito tempo.

Em 2018, o presidente da Tesla e da SpaceX fumou maconha durante uma entrevista e fez as ações de sua empresa caírem vertiginosamente.

Da mesma forma que a Tesla está para carros elétricos, Elon Musk está para confusões — e ele não parece se importar com isso.