Musk enganou investidores do Twitter antes da aquisição em 2022, diz júri

O empresário Elon Musk fraudou investidores do antiga Twitter ao atacar publicamente a empresa em 2022 numa tentativa de comprar a rede social por menos do que sua oferta original de US$ 44 bilhões, decidiu um júri federal em San Francisco, nos EUA. Os jurados concluíram que Musk enganou intencionalmente os acionistas ao dizer que o Twitter tinha contas falsas em excesso e ao tentar abandonar o negócio.

A decisão foi tomada na sexta-feira, 20, por um painel de oito pessoas, que rejeitou duas das quatro acusações de fraude apresentadas no processo. Os advogados de Musk afirmaram que vão recorrer. O veredicto representa uma rara derrota judicial do bilionário, conhecido por vencer disputas de alto risco nos tribunais.

Os jurados também calcularam, dia a dia, quanto as declarações de Musk derrubaram o preço das ações da empresa ao longo de cerca de cinco meses. O valor final da indenização devida aos investidores individuais será definido em etapa posterior, quando os acionistas apresentarem seus pedidos de ressarcimento.

Os danos aos investidores podem chegar a US$ 2,6 bilhões. Ainda assim, a cifra teria efeito limitado sobre a fortuna de Musk, estimada em US$ 661,1 bilhões na sexta-feira pelo índice de bilionários da Bloomberg.

A defesa de Musk tentou minimizar a derrota. Em nota, os advogados do escritório Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan disseram ver o resultado como “um obstáculo no caminho” e afirmaram esperar “reabilitação na apelação”. Eles destacaram que o empresário já reverteu derrotas em instâncias superiores em outros processos.

Julgamento revisita crise da compra do Twitter em 2022

Ao longo de cerca de duas semanas de depoimentos, os jurados ouviram Musk e ex-executivos do Twitter relatarem o período turbulento de seis meses em 2022 em que o bilionário oscilou entre concluir ou não a compra da plataforma. A indefinição levou a uma batalha judicial com o conselho da empresa para obrigá-lo a cumprir o acordo.

Os investidores sustentaram que postagens e declarações públicas de Musk, incluindo o tuíte de 13 de maio de 2022 que dizia que o acordo estava “temporariamente suspenso”, faziam parte de uma estratégia deliberada para derrubar o valor de mercado da companhia e renegociar a aquisição em condições melhores. A mensagem mencionava uma revisão sobre o número de bots, programas automatizados, contabilizados como usuários da rede.

Musk depôs por um dia inteiro e parte do seguinte. Ele manteve a versão de que ex-dirigentes da companhia, entre eles o então presidente-executivo Parag Agrawal e o diretor financeiro Ned Segal, mentiram a ele e ao mercado sobre a presença de spam e contas falsas na plataforma.

Seu advogado, Michael Lifrak, afirmou aos jurados que a possibilidade de renegociação passou a ser discutida abertamente quando a questão dos bots surgiu. Para a defesa, não havia qualquer plano oculto nesse movimento.

As ações do Twitter permaneceram voláteis por meses enquanto Musk hesitava em concluir a operação, eliminando bilhões de dólares em valor de mercado da empresa. Quando a companhia processou o bilionário em Delaware, em julho de 2022, os papéis caíram para US$ 32,52, cerca de 40% abaixo do preço de compra acertado, de US$ 54,20 por ação.

Musk afirmou em juízo que só aceitou fechar o negócio pelo valor original porque acreditava que a juíza de Delaware responsável pelo caso era parcial contra ele. Também argumentou que seu tuíte central no processo não equivalia a encerrar a transação. "Eu não estava dizendo que não faria o negócio", declarou.

Sob questionamento dos advogados dos investidores, porém, o empresário reconheceu que a publicação sobre a suspensão temporária foi um erro. Disse que talvez não tenha sido seu tuíte mais sábio e admitiu que, se a mensagem levou ao julgamento, provavelmente merece entrar nessa conta.