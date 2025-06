Musk anuncia mudanças no X: preços de anúncios baseados no tamanho e remoção de hashtags

Com o foco de volta a suas empresas, Elon Musk tem conseguido recuperar pelo menos parte da confiança dos investidores em seus negócios. A Tesla, por exemplo, registrou alta de mais de 8% no dia seguinte ao lançamento de seu serviço de robotáxi. Agora, para melhorar a experiência dos usuários do X, o CEO anunciou mudanças na rede social.

Publicidades feitas na plataforma passarão a ter preços baseados no tamanho, uma medida com a qual Musk espera desestimular a criação de anúncios gigantes. "𝕏 está mudando para cobrar por anúncios com base no tamanho vertical", escreveu o CEO em uma postagem na própria rede social. "Um anúncio que ocupa toda a tela custará mais do que um anúncio que ocupa um quarto da tela, caso contrário, o incentivo seria criar anúncios gigantes que prejudicam a experiência do usuário."

Desde que profissionais de marketing aprenderam a ocupar quase toda a tela do smartphone com posts mais altos, usuários frequentes do X têm notado o aumento de anúncios com vídeos e imagens desse tipo na plataforma. Carrosséis de imagens e anúncios no formato 1.91:1 são agora a maioria do conteúdo patrocinado nos feeds, substituindo as antigas publicidades em formato 16:9.

O que mais vai mudar no X?

Além da cobrança por anúncios de acordo com seu tamanho, outra mudança importante é a remoção das hashtags dos posts patrocinados no X. Musk anunciou que, a partir desta sexta-feira, 27, esse “pesadelo estético” será proibido em anúncios na plataforma.

No entanto, o CEO não esclareceu se os "Hashmojis" (anteriormente chamados de "Branded Hashtags"), utilizados por empresas como a Apple, também serão incluídos na proibição. Essa dúvida deve ser resolvida em breve, à medida que as mudanças são implementadas.