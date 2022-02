Motorola lança Edge 30 Pro, a terceira via dos smartphones topo de linha

A Motorola anunciou nesta quinta-feira, 24, o lançamento do smartphone Motorola Edge 30 Pro no Brasil, o flagship premium da companhia para 2022.

Trata-se do primeiro aparelho da fabricante com Snapdragon® 8 Gen 1 Plus, o melhor processador de 4nn fabricado pela Qualconn, otimizado para o sinal 5G e processamento de fotografias com recursos de inteligência artificial (IA).

O aparelho de tela OLED HDR10+ de 144hz também chega equipado com um sistema de câmeras na traseira de 50 MP ultra-wide e macro. Para as selfies, um sensor aprimorado de 60 MP promete suprir com folga as necessidades em vídeo chamadas e retratos.

E, diferente dos concorrentes iPhone 13 e Galaxy S22, no Edge 30 Pro o consumidor terá na caixa um carregador TurboPower™ 68 W, o mais potente já lançado pela empresa até hoje, e que atinge 100% de bateria próximo de 1 hora na tomada.

O aparelho também suporta carregamento wireless TurboPower de 15W, além de permitir compartilhar a carga com outros dispositivos.

Na frente gráfica, o smartphone tem uma configuração segura para aguentar jogos de ultima geração deste ano e para os próximos. Graças à GPU Qualcomm® Adreno™, o novo membro da família Edge é 30% mais potente e 25% mais eficiente do que a geração anterior.

O Motorola Edge 30 Pro foi construído com vidro fosco acetinado, que brilha com toques de cor e o design adotado pela fabricante lembra e muito outros aparelhos da linha Moto G, como o Moto G71. A moldura envolve as bordas do dispositivo, combinando com o vidro frontal e traseiro.

O dispositivo estará disponível no Brasil nas cores azul e branco, com memória de 12 GB RAM e 256 GB de armazenamento interno, a partir de hoje pelo valor de R$ 6.499, na loja online da Motorola, lojas próprias e principais redes de varejo e operadoras.

O produto vem com a novidade da garantia de 2 anos e funciona como uma opção mais em conta do que outros topo linha do momento.

E apesar do modelo chegar só seis meses depois do seu antecessor — o Motorola Edge 20 — e ter características bem parecidas com antecessor, a câmera e o processamento fazem a diferença na fluidez do Edge 30 Pro.

Além disso, na compra do smartphone, os clientes ganharão um par de fones de ouvido bluetooth Moto Buds 100 e um carregador wireless de 10 W. A promoção é válida até o dia 31 de março de 2022.