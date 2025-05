Montadoras chinesas tem crescimento nas vendas de abril, destaque para veículos de nova energia

As principais montadoras chinesas divulgaram seus relatórios de vendas e entregas referentes a abril de 2025, conforme compilação publicada pelo portal IT Home em 1º de maio. Os números apontam crescimento consistente, especialmente no segmento de veículos de nova energia.

A BYD liderou o mercado com a venda de 372.615 carros de passeio, uma alta de 19,4% em relação a abril de 2024 e de 0,3% frente a março deste ano. No acumulado anual, a montadora já comercializou 1,38 milhão de veículos, avançando 47% em relação ao mesmo período do ano passado.

Geely e Chery: destaque no mercado automotivo chinês

A Geely Auto manteve sua sequência de crescimento, com 234.112 unidades vendidas em abril — oitavo mês consecutivo com mais de 200 mil unidades mensais —, o que representa um salto de 53% em relação ao ano anterior. As vendas de veículos de nova energia (Geely, Lynk & Co e Zeekr) somaram 125.563 unidades, aumento de 144%. A linha Galaxy respondeu por 96.632 unidades, com um crescimento de 281%, destacando-se os modelos Xingyuan (36.270), Galaxy E5 (13.597) e Galaxy Starship 7 EM-i (11.119).

O Grupo Chery também teve desempenho sólido, com 200.760 veículos vendidos no mês, um crescimento de 10,3%. A Chery Automobile respondeu por 184.850 unidades, alta de 5,2%. O grupo registrou 61.223 veículos de nova energia vendidos, aumento de 85,5%, e exportou 87.738 unidades, liderando as exportações automotivas da China. Por marca, os volumes foram: Chery (120.034), Jetour (44.060), Xingtu (9.348), iCAR (6.947) e Zhijie (4.461).

Outros desempenhos notáveis

A GAC Toyota comercializou 60.038 unidades em abril, alta de 15% em relação ao mesmo mês do ano passado, incluindo mais de 10 mil unidades do modelo Bozhi 3X. A Great Wall Motor vendeu 100.061 veículos, um crescimento de 5,55% na comparação anual. Os veículos de nova energia representaram 28.813 unidades desse total.

Já a GAC Aion encerrou o mês com 28.301 unidades vendidas, um número ligeiramente superior às 28.113 unidades de abril de 2024. A FAW-Volkswagen vendeu 113.406 veículos no mês, com leve crescimento na participação de modelos a combustão. A marca Volkswagen somou 68.001 unidades, com uma alta de 7,9% em relação ao ano anterior.

Entre as emergentes, a Xpeng Motors se destacou com 35.045 veículos entregues, um aumento anual de 273% e sexto mês seguido com entregas acima de 30 mil. O modelo Xpeng MONA M03 superou 100 mil unidades em oito meses. De janeiro a abril, a empresa acumulou 129.053 entregas, um crescimento de 313%, ultrapassando 700 mil veículos entregues desde sua fundação.

A Leapmotor registrou 41.039 entregas, alta de 173%, estabelecendo um novo recorde. O modelo B10 ultrapassou 10 mil unidades logo após o lançamento, com 95% das vendas em versões intermediárias e premium. O C10 alcançou 100 mil unidades acumuladas, consolidando-se como referência entre os SUVs de até 150 mil yuans.

O destaque das marcas de nova energia

A Zeekr Technology Group vendeu 41.316 veículos no mês, com crescimento de 18,7%, sendo 13.727 unidades da marca Zeekr e 27.589 da Lynk & Co. A Li Auto entregou 33.939 veículos, um aumento de 31,6%. Desde sua criação, a montadora já atingiu 1,26 milhão de veículos entregues.

A Xiaomi Auto, que estreou recentemente no mercado, entregou mais de 28.000 unidades em abril. A versão SU7 Ultra, com porta frontal dupla, começou a ser distribuída neste mês.

A Avita bateu recorde com 11.681 unidades entregues, alta de 122,6%. Já a Lantu Auto comercializou 10.019 veículos, um avanço de 150%. A NIO entregou 23.900 unidades, com alta anual de 53% e mensal de 58,9%. A marca NIO respondeu por 19.269 veículos, enquanto a Ledao entregou 4.400.

Desempenho geral e tendências do setor

A Shenlan Auto somou 20.138 veículos, um aumento de 58% em relação ao ano anterior. O modelo Deep Blue S09 superou 10 mil pedidos em apenas oito dias. A Zhiji Auto, por sua vez, entregou 4.366 veículos, com alta de 55% frente a abril de 2024.