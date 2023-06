Com 4 semanas de vida, startup francesa de IA levanta US$ 113,4 milhões

Fundada há quatro semanas por um trio de ex-pesquisadores de inteligência artificial (IA) do Meta e Google, a startup francesa Mistral AI levantou US$ 113,4 milhões nesta terça-feira, 13, na maior rodada seed já realizada na Europa.

Com a captação, a Mistral AI, sediada em Paris, atinge uma avaliação de US$259,2 milhões, incluindo os fundos levantados, de acordo com pessoas próximas à empresa. O valor recorde de captação destaca o fervor crescente em torno da IA e o desejo da Europa de criar uma alternativa viável às empresas do Vale do Silício, como a OpenAI, apoiada pela Microsoft, e a DeepMind do Google.

A Lightspeed Venture Partners, apoiadora inicial de empresas como Snapchat, Epic Games e StabilityAI, liderou a rodada. Outros investidores incluem o ex-CEO do Google, Eric Schmidt, o bilionário das telecomunicações francês Xavier Niel, e o Bpifrance, banco de investimento apoiado pelo estado francês, sinalizando a natureza estratégica do projeto

Na cabeça, só uma ideia

A Mistral é fruto de uma parceria entre os ex-Google Arthur Mensch, e Timothée Lacroix e Guillaume Lample, que recentemente deixaram o Meta após trabalhar na empresa matriz do Facebook nos últimos anos.

A empresa ainda está para desenvolver seu primeiro produto, e seus primeiros funcionários começaram a trabalhar há poucos dias. Mas a empresa planeja lançar no início do próximo ano um novo "modelo de linguagem grande", semelhante ao sistema de IA "gerativo" que alimenta o aplicativo ChatGPT da OpenAI.

Antoine Moyroud, parceiro da Lightspeed, em entrevista ao Financial Times, disse que o tamanho e a velocidade sem precedentes do financiamento da Mistral refletem a expertise de seus três fundadores, todos na casa dos 30 anos.

"Existem de 80 a 100 pessoas em todo o mundo que têm o nível de experiência que eles possuem", disse Moyroud. "Atualmente, para melhor ou para pior, os requisitos de capital em computação e talento de alto nível tornam [o lançamento de uma startup de IA] um jogo bastante intensivo em capital."

De acordo com o Dealroom.co, que rastreia investimentos privados em tecnologia, o financiamento da Mistral é a maior rodada de seed da Europa, um termo que geralmente descreve a primeira rodada institucional de financiamento de capital de uma startup.

Os dados do Dealroom mostram que mais de US$ 4,32 bilhões foram investidos este ano em empresas relacionadas à IA na Europa, incluindo o Reino Unido e Israel. Esse valor se compara com $27 bilhões nos EUA.