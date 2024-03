Miguel Nicolelis faz parceria para criação do Polo de Neurotecnologia San Raffaele, em Milão

O recém-criado Instituto Nicolelis de Estudos Avançados do Cérebro anunciou na terça-feira, 5, o lançamento de uma parceria de longo prazo com as organizações italianas Hospital IRCCS San Raffaele e Universidade Vita-Salute San Raffaele, para estabelecer um Polo de Neurotecnologia no campus destas instituições em Milão. O Instituto é vinculado à Associação Alberto Santos Dumont para Apoio à Pesquisa.

O Polo de Neurotecnologia San Raffaele será a primeira iniciativa deste tipo na Europa, concentrada na implantação de larga escala de neurotecnologias e protocolos de neuroreabilitação, baseados na aplicação de interfaces cérebro-máquina não invasivas (ICMn) novas e genéricas. Essas ICMn serão a fundação de múltiplos protocolos de neuroreabilitação e terapias para tratamento de pessoas sofrendo de várias doenças neurológicas, tais como lesão medular, doença de Parkinson, derrames, esclerose múltipla e epilepsia crônica.

Inicialmente, o Polo de Neurotecnologia San Raffaele terá a missão central de prover aos pacientes em toda Itália e Europa o acesso integral aos modernos protocolos de neuroreabilitação e neurotecnologias desenvolvidas originalmente pela equipe brasileira multidisciplinar liderada pelo Dr. Miguel Nicolelis, neurocientista e Professor Emérito da Duke University Medical Center, nos Estados Unidos, e presidente do Instituto Nicolelis de Estudos Avançados do Cérebro.

Ao lado do Dr. John Chapin, Nicolelis criou, no final dos anos 90, a abordagem neurofisiológica que eles denominaram interface cérebro-máquina. Nos últimos 25 anos, Nicolelis e sua equipe de pesquisadores nos EUA e Brasil desenvolveram múltiplas aplicações clínicas, baseadas em diferentes arranjos de ICM, combinadas com múltiplas ferramentas derivadas dos campos da realidade virtual e robótica. Além da autoria do Plano Diretor – elaborado em colaboração com o Dr. Alan Rudolph, e que guiará as atividades do Polo Neurotecnológico – Nicolelis assumirá a posição de Professor Visitante da Universidade Vita-Salute San Raffaele, e co-liderará a colaboração Brasileira-Italiana.

De acordo com Nicolelis: “Estabelecer esta colaboração com um dos hospitais mais prestigiosos do mundo é a realização de um sonho. Esta parceria internacional permitirá às pessoas acometidas de doenças neurológicas o acesso a tecnologias de ICM não invasivas de última geração, que são seguras, de baixo custo, e altamente eficazes. Estou certo de que meu grande amigo John Chapin, que criou esta tecnologia comigo, se orgulharia deste anúncio. Nós esperamos alcançar um grande número de pacientes nos próximos anos, e demonstrar categoricamente que as ICM não-invasivas, combinadas a outras tecnologias inovadoras e ferramentas de dados, se tornarão a principal abordagem para tratar doenças neurológicas e psiquiátricas muito em breve”, disse.

O Professor Enrico Gherlone, Reitor da Universidade Vita-Salute San Raffaele comenta: “É com prazer que anunciamos o início do projeto estratégico Polo Neurotecnológico, resultado da parceria que estabelecemos com o Professor Nicolelis e sua equipe. Após o período de dois anos de implementação do Plano Diretor, o Polo Neurotecnológico está pronto para entrar em sua fase operacional, garantindo que nos próximos anos nós alcançaremos nossa visão estratégica: as neurotecnologias como uma medicina avançada, nova e mandatória, com aplicações potenciais na melhora das saúdes motora e cognitiva, e também na abordagem de doenças neurológicas e psiquiátricas. Sem dúvida, tudo isso representa uma oportunidade crucial, especialmente para nossos residentes, proporcionando a eles a oportunidade de interagir com tecnologia de ponta, única na Europa”

Marco Centenari, Engenheiro e CEO do Hospital IRCCS San Raffaele, comenta: “O novo Polo Neurotecnológico representa um dos principais projetos estratégicos do nosso Instituto. A colaboração com o Professor Nicolelis é uma prova tangível do nosso compromisso em apoiar um esforço de longo prazo, que visa desenvolver a medicina cada vez mais translacional. O grupo de Nicolelis contará com o apoio de uma equipe de excelentes neurologistas do nosso hospital, liderada pelo professor Massimo Filippi, que possui expertise reconhecida internacionalmente no teste de novas terapias para doenças neuroinflamatórias e neurodegenerativas, bem como no desenvolvimento de novos biomarcadores para prevenir e tratar tais doenças de forma mais eficaz. Estamos confiantes de que, num futuro próximo, seremos capazes de avançar ainda mais no campo transdisciplinar, como aquele que apoia o desenvolvimento neurotecnológico, uma ajuda valiosa para um envelhecimento mais saudável do sistema nervoso”.

Em adição a um Centro de Neuroreabilitação, a fase inicial do Polo de Neurotecnologia San Raffaele também prevê o estabelecimento de um Laboratório de Neurodados e uma Iniciativa de Neurotelemedicina. Além destes, uma série de iniciativas educacionais também estão planejadas, incluindo a criação de um Programa de Neuroreabilitação para profissionais da saúde, um curso global em ICM, um Programa de bolsas de graduação, e, eventualmente, um Programa de Graduação em Neuroreabilitação de ICM.

Em relação ao estabelecimento da parceria clínico-científica internacional, singular e abrangente lançada hoje, o Dr. Alan Rudolph disse:

“Nós estamos entusiasmados com o lançamento deste programa, que vai ajudar pessoas acometidas por doenças neurológicas e expandir nosso trabalho em técnicas de reabilitação inovadoras que utilizam novos conceitos e protocolos para auxiliar pessoas que precisam de tratamento, e também treinar uma nova geração de profissionais”.

A parceria com o Hospital e Universidade San Raffaele é a primeira iniciativa desenvolvida como parte do Projeto “Treat 1 Billion” idealizado pelo Instituto Nicolelis de Estudos Avançados do Cérebro. O objetivo central desta iniciativa é disseminar globalmente múltiplas neurotecnologias e terapias baseadas em interfaces cérebro-máquina não invasivas que sejam seguras, eficientes e de baixo custo de tal sorte que elas possam atingir milhões de pacientes sofrendo de doenças cerebrais espalhados por todo o mundo. Para alcançar este objetivo de longo prazo, o Instituto Nicolelis tem como meta estabelecer polos regionais com parceiros de reconhecida competência médica em todos os continentes.

