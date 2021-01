Microsoft registra crescimento recorde no último trimestre de 2020

A Microsoft divulgou seus resultados relativos ao último trimestre de 2020 nesta terça-feira, 26. A empresa teve alta de 17% no faturamento, com vendas de 43,1 bilhões de dólares no período, um novo recorde para o gigante de software.

O resultado é acima do esperado, com estimativas girando em torno dos 40 bilhões de dólares.

A era de trabalho remoto ajudou no resultado, com maior demanda por serviços e produtos de software que ajudem a acomodar o trabalho à distância, e também por empresas passando pelo processo de digitalização e migrando operações para servidores e computação em nuvem.

O faturamento comercial do Office 365 cresceu 21%, o que elevou o resultado de toda a área de produtos do Office. A empresa e seu CEO, Satya Nadella, já haviam manifestado a vontade de investir em soluções como o Teams, para que ele seja a plataforma definitiva de comunicação empresarial.

A divisão Azure, de computação em nuvem, cresceu 50%.

Outros resultados positivos para a companhia foram divisões fora do segmento profissional: os serviços e conteúdos relacionados ao Xbox tiveram alta de 40% no faturamento, enquanto que a rede social LinkedIn registrou aumento de 23% nas vendas.

O lucro líquido cresceu 33%, alcançando 15,5 bilhões de dólares. As ações da empresa subiam 4,4% após o fechamento do mercado nos Estados Unidos.