Microsoft oferece home office como opção permanente a funcionários

Entre todas as dúvidas trazidas pela pandemia de covid-19, uma coisa é certa: o trabalho remoto veio para ficar. Bancos e empresas de tecnologia, como o Twitter, são apenas alguns exemplos de companhias que passarão a oferecer o home office como parte da jornada diária, sem prazo de validade. Seguindo essa tendência, a Microsoft anunciou essa semana que sua nova realidade inclui o trabalho à distância.

“Reconhecemos que alguns funcionários precisam estar presencialmente nos escritórios e que algumas funções e negócios são mais flexíveis para serem acessados de forma remota. No entanto, para a maioria das funções, consideramos que parte do trabalho possa ser feita de casa, assumindo o alinhamento do gerente e da equipe”, afirmou em comunicado Kathleen Hogan, vice-presidente e chief people officer da Microsoft.

Levantamentos recentes mostram que esse é um modelo promissor. Exemplo disso está em pesquisa realizada pela Morning Consult ao afirmar que 47% das pessoas que trabalham remotamente gostariam de manter o home office de um a quatro dias por semana – assim que a volta aos escritórios for considerada segura.

Além do trabalho remoto, a Microsoft também menciona a flexibilidade de dias e horários de trabalho como o novo padrão para seus colaboradores. O local de onde os funcionários vão exercer suas funções também passará a ser discutido de acordo com cargos exercidos na empesa.

A decisão vai em linha com pesquisas realizadas recentemente pela companhia a respeito da rotina de trabalho remoto em diferentes países. De acordo com dados apurados em parceria com a Harris, 44% dos brasileiros relataram mais Burnout durante o isolamento social.