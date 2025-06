Microsoft lança revista impressa para marcar seus 50 anos com textos feitos por humanos e IA

Num momento em que a maioria das empresas de tecnologia disputa atenção em vídeos curtos, scrolls infinitos e feeds algorítmicos, a Microsoft decidiu ir na contramão: lançou uma revista impressa.

A publicação se chama Signal e é uma das formas encontradas pela empresa para celebrar seus 50 anos. A primeira edição da Signal tem 120 páginas, trata de temas como inteligência artificial e conta até com uma seção de quiz leve — feita com ajuda da própria IA da casa, a Copilot. A distribuição, ao contrário do alcance global da empresa, será limitada: apenas 1,5 mil exemplares físicos, entregues diretamente em eventos voltados para executivos e clientes corporativos.

A inspiração veio, curiosamente, da revista da Costco, enviada mensalmente a milhões de assinantes da rede varejista nos Estados Unidos. A Microsoft não pretende competir nesse nível, mas diz ver potencial em alcançar líderes de negócios com conteúdo mais profundo e fora da avalanche digital diária.

Como esperado, Signal não menciona concorrentes como Amazon ou Google. A revista serve como uma vitrine para as iniciativas da Microsoft, com reportagens sobre uso de suas tecnologias por empresas como a Vodafone e até por um time de futebol feminino da Espanha.

O conteúdo lembra o que a empresa já publica online na plataforma Microsoft Source, onde conta suas próprias histórias sob uma ótica editorial controlada. A diferença, agora, é o formato físico.

Uma tendência ou um experimento isolado?

A Microsoft ainda avalia o futuro da publicação. A ideia é lançar novos números a cada trimestre, mas isso dependerá do interesse demonstrado pelo público. Por enquanto, a tiragem é pequena para evitar desperdício.