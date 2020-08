Microsoft interrompe negociações para comprar TikTok nos EUA, dizem fontes

A Microsoft pausou as negociações para adquirir as operações do TikTok nos Estados Unidos após o presidente Donald Trump ter dito que se opõe ao acordo, de acordo com fontes consultadas pela Dow Jones.

As falas de Trump fizeram com que o aplicativo chinês fizesse novas concessões, inclusive aceitando criar 10 mil empregos nos EUA nos próximos três anos. Mas não está claro se isso vai alterar a posição do presidente, segundo as fontes.

A Microsoft tinha conversas avançadas com a controladora do TikTok, Bytedance. Elas caminhavam para um acordo que acreditavam ser adequado ao objetivo da Casa Branca, de que o aplicativo fosse adquirido por uma empresa americana.

Os planos foram interrompidos quando Trump disse a repórteres que preferia banir o aplicativo e não apoiaria a venda. Antes, as empresas acreditavam que os termos gerais do acordo poderiam estar fechados na segunda-feira.