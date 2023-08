Microsoft integra Python ao Excel: novo recurso promete deixar a ciência de dados mais fácil

A Microsoft anunciou na terça-feira, 22, uma atualização significativa para os usuários do Excel: a integração do popular idioma de programação, Python. A prévia desta integração está disponível para quem tem a versão atualizada do sistema, permitindo que os usuários do Excel manipulem e analisem dados diretamente com Python.

Stefan Kinnestrand, gerente geral de trabalho moderno na Microsoft, compartilhou: "Você pode manipular e explorar dados no Excel usando plots e bibliotecas Python, e depois usar as fórmulas, gráficos e PivotTables do Excel para refinar ainda mais seus insights. Agora, é possível realizar análise avançada de dados no ambiente familiar do Excel, acessando o Python diretamente da faixa de opções do Excel."

Uma característica notável é que os usuários não precisarão instalar software adicional ou configurar um complemento para acessar essa funcionalidade.

A integração do Python com o Excel fará parte dos conectores integrados do Excel e do Power Query. Para enriquecer essa fusão, a Microsoft introduziu uma nova função PY que permite que os dados do Python sejam exibidos dentro da grade de uma planilha do Excel.

Além disso, graças a uma parceria com a Anaconda, repositório Python empresarial, bibliotecas populares de Python como pandas, statsmodels e Matplotlib estarão disponíveis no Excel.

Todos os cálculos feitos em Python serão processados na Microsoft Cloud e os resultados serão retornados a uma planilha do Excel.

Isso permite que os usuários criem fórmulas, PivotTables e gráficos baseados em dados Python. Além disso, será possível trazer bibliotecas de gráficos como Matplotlib e Seaborn para visualizações como mapas de calor, gráficos de violino e plots de enxame.

Para os interessados, Python no Excel foi lançado como uma visualização pública para os Microsoft 365 Insiders no Canal Beta. Inicialmente, estará disponível apenas para Windows, com planos de ser estendido a outras plataformas "em uma data posterior".