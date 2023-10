Microsoft estreia versão redesenhada do Teams; atualização promete app duas vezes mais rápido

Nesta sexta-feira, 6, a Microsoft estreou a versão mais recente do seu software de comunicação corporativa, o Microsoft Teams. A atualização, que estava em modo de pré-visualização desde março, foi reconstruída para oferecer maior velocidade e facilidade no uso, estando agora disponível para usuários de Windows e Mac.

De acordo com a empresa, esta versão do Teams opera até duas vezes mais rápido e consome 50% menos memória RAM. Essas melhorias são uma resposta direta às críticas anteriores sobre o consumo excessivo de recursos do software, principalmente em dispositivos mais antigos. Com a atualização, a instalação do aplicativo se torna até três vezes mais ágil, e a participação em reuniões se torna duas vezes mais veloz, enquanto consome 70% menos espaço em disco.

A melhoria no desempenho é resultado da transição da Microsoft das bases Electron do Teams para a tecnologia Edge WebView2. A Microsoft também integrou a biblioteca JavaScript React e aplicou o sistema de design Fluent, garantindo melhorias significativas na interface do usuário.

Importante destacar que as futuras atualizações serão exclusivas para este novo cliente Teams, sinalizando a necessidade de as empresas atualizarem a ferramenta. No entanto, a Microsoft garante que a transição será simplificada.

Anteriormente, a nova versão do Teams não estava disponível para usuários Mac na fase de pré-visualização, mas com o lançamento oficial, foram observadas otimizações significativas para os dispositivos da Apple. A empresa ressalta que o Teams agora funciona de forma nativa em todos os dispositivos Mac, proporcionando uma experiência de aplicativo aprimorada.

Pronto para receber IA

O novo cliente Teams também será a base para a iniciativa Copilot, movida a IA, dentro do software. Entre suas funcionalidades, o Copilot permitirá resumir reuniões, listar ações e simplificar conversas.

Os usuários corporativos já podem notar a opção de atualizar para a nova versão do Teams, e ela se tornará o aplicativo padrão no canal empresarial mensal em dezembro. A programação completa do lançamento está disponível para todos os usuários do Microsoft 365.