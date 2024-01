Microsoft demite 1.900 funcionários da Activision Blizzard e Xbox

A Microsoft anunciou nesta quinta-feira, 25, um corte significativo em sua divisão de games, afetando 1.900 funcionários. A medida, que representa cerca de 8% do total de 22.000 colaboradores da Microsoft Gaming, atinge principalmente a Activision Blizzard, mas também impacta as equipes de Xbox e ZeniMax.

Um memorando interno divulgado no X, antigo Twitter, assinado pelo CEO da Microsoft Gaming, Phil Spencer, confirma os desligamentos. Em meio a esses cortes, Mike Ybarra, presidente da Blizzard, optou por deixar a empresa.

A empresa planeja nomear um novo presidente para a Blizzard na próxima semana. Allen Adham, chefe de design da Blizzard e um dos cofundadores, também anunciou sua saída, embora planeje continuar mentorando designers jovens do setor.

Demissões após aquisição

A aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, no valor de US$ 68,7 bilhões, foi concluída em outubro, após 20 meses de negociações com reguladores no Reino Unido e nos EUA.

A última grande demissão anunciada pela Microsoft ocorreu há um ano, afetando 10.000 funcionários. A empresa está prestes a divulgar seus resultados fiscais do segundo trimestre de 2024, que pela primeira vez incluirão o impacto da aquisição da Activision Blizzard.