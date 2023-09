Meta vai lançar selo de verificação para empresas com cobrança por assinatura

Mumbai (Índia) A Meta anunciou nesta quarta (20) que lançará um serviço de verificação paga de perfis de empresas no WhatsApp, Instagram e Facebook, que será cobrado como uma assinatura.

A nova função ainda não está disponível e deve entrar em operação nos próximos meses. O valor a ser cobrado não foi revelado.

As empresas que assinarem o serviço terão também funções extras. "Vamos ter um selo de verificação, proteção, suporte para a conta e outros itens premium para ajudar os negócios a serem encontrados, como uma página web customizada que pode ser encontrada por buscas", disse Manasi Totade, gerente de produto no WhatsApp, durante um evento em Mumbai, na Índia.

"Vamos começar a testar isso primeiro com pequenos negócios no WhatsApp Business app nos próximos meses, e depois vamos expandir para grandes empresas", prosseguiu Totade.

Em fevereiro, a Meta anunciou a venda de selos de verificação para contas de pessoas físicas no Facebook e no Instagram, por US$ 11,99 mensais. O serviço não estava disponível para empresas e está sendo implantado aos poucos.

A iniciativa da Meta vem meses após a rede social X, antes chamada de Twitter, lançar uma ideia similar, de cobrar por selos de verificação. A ideia foi mal recebida pelos usuários: muitos deles disseram publicamente que iriam se recusar a pagar pelo selo, antes fornecido gratuitamente.

WhatsApp Flows

Nesta quarta, a Meta também anunciou o lançamento da ferramenta WhatsApp Flows, que facilitará a inclusão de novas funções nas conversas, como fazer um pedido de comida ou marcar uma consulta, sem precisar concluir a operação em outro canal, como o site da empresa

O Flows funcionará no modelo de API: desenvolvedores poderão usar modelos pré-programados para conectar seus bancos de dados ao WhatsApp.

A Meta tem investido forte na expansão do uso do WhatsApp e de conversas por chat por empresas. O objetivo é que elas possam fazer cada vez mais tarefas por meio de conversa, sem precisar acessar sites ou darem vários cliques até achar o que querem.

O uso de mensagens entre clientes e negócios é uma das principais apostas para o futuro da Meta, dona também plataformas como Facebook e Instagram. "Mensagens de negócios são peça-chave na nossa estratégia de monetização. O número de negócios usando nossos produtos de mensagens pagas tem dobrado anos após ano", disse Mark Zuckerberg, CEO da Meta, em conversa com investidores.

O repórter viajou a convite da Meta.