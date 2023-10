Meta tem 600 milhões de chats via apps todos os dias e quer ampliar o número usando IA

Durante a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2023, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, destacou a estratégia da empresa em focar nas mensagens de negócios como fonte de geração de receita. A intenção é explorar bots baseados em IA generativa para funções como suporte ao cliente.

Zuckerberg revelou que, diariamente, usuários e empresas interagem mais de 600 milhões de vezes nas plataformas da Meta. Esta é a primeira vez que a empresa compartilha este dado em uma chamada de resultados. O CEO não detalhou quantas dessas interações são mensagens de marketing ou informativas.

No entanto, ele destacou que mais de 60% dos usuários do WhatsApp na Índia, o maior mercado do aplicativo com mais de 500 milhões de usuários, interagem com uma conta comercial. Muitos empresários individuais também utilizam a conta WhatsApp Business, que oferece recursos como páginas empresariais, catálogos de produtos e transmissão de mensagens.

No terceiro trimestre de 2023, a Meta registrou receita de US$ 293 milhões, um crescimento anual de 53%, impulsionado principalmente pela plataforma WhatsApp Business. Em junho, a empresa informou que o WhatsApp Business ultrapassou 200 milhões de usuários ativos mensais.

A Meta possui diversas estratégias para monetizar as mensagens de negócios. No WhatsApp, a empresa categoriza diferentes tipos de mensagens e cobra das empresas com base nas sessões de conversação. Também são oferecidos anúncios do tipo click-to-message e click-to-WhatsApp. Zuckerberg mencionou que esses anúncios alcançaram uma taxa anual de $10 bilhões e continuam crescendo.

Nos últimos meses, o WhatsApp lançou produtos voltados para negócios, como mensagens personalizadas e o recurso WhatsApp Flows, que proporciona uma experiência de compra mais rica dentro do aplicativo. Em setembro, foram anunciados planos para um sistema de verificação no WhatsApp com recursos como páginas web personalizadas e suporte para 10 dispositivos vinculados a uma única conta.

A Meta também planeja usar IA generativa para permitir que contas empresariais respondam automaticamente a consultas de clientes. Zuckerberg vê uma grande oportunidade para novos negócios baseados em IA, especialmente em mercados onde o custo da mão de obra é baixo, como Tailândia e Vietnã. Em outros mercados, os bots de IA da Meta podem ser a solução.

Com o avanço dos modelos de IA generativa, várias startups de suporte ao cliente movidas a IA têm lançado produtos, chamando a atenção de investidores e potenciais compradores.