Meta pode pagar você se suas postagens no Threads e Instagram forem boas

Numa nova fase de embates contra o TikTok, o Instagram, e seu app derivado Threads, está oferecendo bônus em dinheiro aos criadores de conteúdo que publicam viral nos apps.

Antes, a Meta, de Mark Zuckerberg, pagava aos criadores que enviavam vídeos envolventes, mas agora, o dinheiro também é dado pelo envolvimento em carrosséis de fotos e postagens de fotos de uma única imagem, disse um porta-voz da Meta.

O novo programa "Spring Bonus" ainda está sendo testado e, no momento, é apenas para criadores dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Qualquer publicação com marcas d'água de uma plataforma de terceiros não é elegível - a Meta obviamente se refere ao TikTok.

Os bônus em dinheiro também estão sendo testados no Threads, outro membro da família Meta, que é um rival direto do X de Elon Musk. O conteúdo envolvente é novamente a principal métrica, mas os criadores também podem ganhar dinheiro com base no número de postagens.

O Threads foi lançado em julho de 2023 e rapidamente acumulou mais de 100 milhões de usuários em sua primeira semana - principalmente porque eles foram transferidos em massa do Instagram. Desde então, o aplicativo teve uma grande queda no número de usuários ativos, mas parece que agora está voltando aos trilhoss.

Provavelmente ajudou o fato das publicações do Threads estarem agora visíveis nas linhas do tempo dos usuários do Facebook. O fato é que a plataforma baseada em texto é atualmente o aplicativo número 1 na Apple App Store e tinha mais de 130 milhões de usuários ativos mensais em fevereiro. Em dezembro, o Threads também foi lançado na União Europeia.

Também há outras maneiras de fazer com que os criadores de conteúdo façam o que as plataformas desejam. O TikTok introduziu recentemente uma nova ferramenta, Search Insights, que fornece dados sobre tópicos de pesquisa de tendências e ajuda os usuários a criar conteúdo que atenda aos requisitos da plataforma para "valor de pesquisa".

A concorrência da Meta com o TikTok tem se expandido muito além dos vídeos. O TikTok tem incentivado os usuários a publicar mais fotos e diz a eles que "as publicações com fotos recebem, em média, 1,9 vezes mais curtidas e 2,9 vezes mais comentários do que os vídeos.