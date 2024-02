Meta formará equipe para combater fake news nas eleições da União Europeia

A Meta, proprietária do Facebook e do Instagram, afirma que formará uma equipe para combater o conteúdo falso produzido por inteligência artificial (IA) nas próximas eleições do Parlamento da União Europeia em junho.

Segundo a BBC, a Meta está preocupada com a forma como a IA generativa - tecnologia que pode falsificar vídeos, imagens e áudio - pode ser usada para enganar os eleitores.

O chefe de assuntos da Meta para a UE, Marco Pancini, disse em um post que a empresa, também dona do WhatsApp, lançaria um Centro de Operações Eleitorais específico para a UE que "identificaria possíveis ameaças e implementaria mitigações específicas em nossos aplicativos e tecnologias em tempo real".

"Desde 2016, investimos mais de US$ 20 bilhões (£ 15,7 bilhões) em segurança e proteção e quadruplicamos o tamanho da nossa equipe global que trabalha nessa área para cerca de 40.000 pessoas", disse ele em um post citado pela BBC. "Isso inclui 15.000 revisores de conteúdo que analisam o conteúdo do Facebook, Instagram e Threads em mais de 70 idiomas, incluindo todos os 24 idiomas oficiais da UE."

A Meta atualmente trabalha com 26 organizações de verificação de fatos em toda a UE e falou que traria mais três parceiras da área vindos de Bulgária, França e Eslováquia.

O papel dessas organizações não é lidar com o conteúdo que tem a intenção de suprimir a votação - esses tipos de publicações são proibidos -, mas sim desmascarar o conteúdo que está espalhando desinformação, inclusive quando envolve elementos gerados por IA.

Pancini disse que esses tipos de publicações receberiam rótulos de advertência e ficariam menos proeminentes, além de não serem permitidos em anúncios.

"Como o conteúdo gerado por IA aparece em toda a Internet, também estamos trabalhando com outras empresas do nosso setor em padrões e diretrizes comuns. Esse trabalho é maior do que qualquer empresa e exigirá um grande esforço do setor, do governo e da sociedade civil ", disse ele.

Grande rival do Instagram, o TikTok anunciou em fevereiro que lançaria os chamados "Centros de Eleição" em idiomas locais dentro de seu aplicativo para cada um dos 27 membros da UE, que hospedará informações confiáveis.