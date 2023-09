Meta avalia versão paga sem anúncios para Facebook e Instagram na Europa

A Meta, que controla o Facebook e Instagram, pode estar no processo de elaboração de uma versão paga e sem anúncios de suas plataformas para usuários na Europa, de acordo com fontes anônimas citadas pelo The New York Times.

A medida surge em meio a crescentes pressões da União Europeia sobre as práticas de coleta de dados e privacidade da Meta.

Três indivíduos familiarizados com as estratégias internas da empresa compartilharam a informação sob condição de anonimato ao jornal americano.

No novo formato, os usuários que optarem por pagar, a experiência nas redes sociais seria livre de anúncios. Os detalhes sobre os custos e a disponibilidade desse serviço ainda são desconhecidos.

Atualmente, a Meta permite que residentes dos países da União Europeia desativem anúncios direcionados. Há indicações de que a empresa pode ampliar essa oferta, permitindo a desativação de anúncios direcionados por padrão, com usuários retendo a capacidade de ativá-los conforme suas preferências.

No contexto europeu, o Instagram introduziu recentemente a capacidade de visualizar Reels e Stories em ordem cronológica, divergindo do algoritmo que seleciona publicações baseadas no interesse do usuário.

Threads segue fora da Europa

Adam Mosseri, CEO do Instagram, já havia revelado que o Threads, outro aplicativo da empresa, não será lançado na Europa devido a desafios regulatórios.

Especula-se que essa decisão está relacionada ao iminente Digital Markets Act (DMA), que pode restringir a utilização de certos dados do Instagram pelo Threads.

Esta legislação da União Europeia visa regulamentar práticas de empresas digitais, possivelmente impactando o uso de informações como nome e localização dos usuários pelo Threads.