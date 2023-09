Mercado Livre projeta aumento de 16% em times de tecnologia e anuncia estratégias para 2023

Durante o Mercado Livre Experience, realizado em São Paulo na quarta-feira, 30, o Mercado Livre divulgou que planeja expandir seus times de tecnologia para 16 mil profissionais até o final de 2023.

A meta indica um aumento de 16% em relação aos 13,7 mil profissionais registrados no ano anterior. Atualmente, a empresa tem 14.429 colaboradores na área de TI e Produtos na América Latina, com 3.276 deles situados no Brasil.

A empresa revelou ainda informações sobre o Mercado Play, sua nova plataforma de conteúdo gratuito, que promete diversificar seu catálogo. Esta iniciativa está ligada à estratégia de monetização através do Mercado Ads, a plataforma de publicidade digital da empresa.

O Mercado Livre também introduziu o Meli+, um serviço que se assemelha ao Prime da Amazon, ofertando benefícios em frete, descontos e acesso a streamings parceiros por uma mensalidade.

Na área logística, a empresa expande sua atuação com novos centros de distribuição no Rio de Janeiro e um planejado para Recife, além de discussões para uma instalação no Ceará.

Investimento massivo

Para dar cabo ao plano, a companhia planeja investir R$ 19 bilhões no Brasil até o final deste ano, cobrindo áreas desde tecnologia até marketing.

Por fim, o Mercado Livre sinalizou a possibilidade de explorar mais o mercado de importações, já bem estabelecido no México, dependendo das futuras decisões tributárias no Brasil.