McDonald's sofre pane global após 'apagão' no sistema de TI

As operações do McDonald's ficaram mais lentas na sexta-feira quando falhas generalizadas no sistema de TI atingiram lojas em vários países da região Ásia-Pacífico, tornando muito difícil o processo de registrar pedidos de clientes.

Segundo a revista Time, o McDonald's Japão postou no X na tarde de sexta-feira, horário local, que eles estavam enfrentando uma "falha no sistema" e em outro post disse que "muitas lojas em todo o país estão temporariamente fechadas".

As telas dos quiosques de autoatendimento, bem como os terminais de pedidos usados pelos funcionários, estavam pretos ou exibindo mensagens de "fora de serviço", de acordo com fotos tiradas em restaurantes em Cingapura e na Austrália. Clientes reclamavam que também não conseguiam fazer pedidos pelo aplicativo do McDonald's.

A mídia australiana informou que algumas lojas fecharam completamente, enquanto outras estão aceitando apenas pedidos em dinheiro. Em Cingapura e no Japão, os funcionários do McDonald's foram vistos aceitando dinheiro dos clientes e calculando os pedidos em papel.

"Estamos cientes de uma interrupção de tecnologia que está afetando nossos restaurantes em todo o país e estamos trabalhando para resolver esse problema o mais rápido possível", disse um porta-voz do McDonald's Austrália aos meios de comunicação. "Pedimos desculpas pelo inconveniente e agradecemos aos clientes por sua paciência."

Não se sabe ao certo o que causou essa interrupção generalizada. Um gerente de restaurante na Austrália disse ao Daily Mail que não havia recebido nenhum esclarecimento da matriz após mais de uma hora de interrupção, e todas as telas de computador do restaurante ficaram pretas.

"O problema está sendo resolvido agora", disse a McDonald's Corporation, com sede nos EUA, em um comunicado à revista Time. "Notavelmente, o problema não está relacionado a um evento de segurança cibernética", observou um porta-voz, já que surgiram rumores nas mídias sociais de que a empresa estava sendo alvo de hackers. O McDonald's não esclareceu a extensão da interrupção nem os detalhes de como ou quando se espera que ela seja totalmente corrigida.

"Nossa equipe está trabalhando para corrigir os problemas o mais rápido possível e agradecemos aos clientes por sua paciência", reiterou o porta-voz da empresa.

O McDonald's Hong Kong postou no Facebook que os pedidos pelo celular e os quiosques de autoatendimento não estão funcionando devido a uma "falha no sistema do computador", pedindo aos clientes que façam seus pedidos diretamente com a equipe do restaurante.

O site do McDonald's de Taiwan disse que seu serviço de entrega foi suspenso para "manutenção do sistema".

Aparentemente, a interrupção também afetou as lojas da rede de fast-food na China. No Weibo, a frase "McDonald's travou" está entre os principais tópicos de tendência, com um total de mais de 48 milhões de visualizações e contando com postagens relacionadas ao problema.

Nas mídias sociais e no Downdetector, uma plataforma em que os usuários podem relatar e visualizar interrupções de serviços em tempo real, as pessoas estão sinalizando problemas técnicos semelhantes com pedidos na Áustria, Canadá, Alemanha, Holanda, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos.

O McDonald's tem cerca de 40.000 lojas em todo o mundo, incluindo mais de 12.000 na Ásia e mais de 1.000 na Austrália.

Procurado, o McDonald's afirmou que as operações não foram afetadas no Brasil.