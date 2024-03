Mark Zuckerberg assume novo cargo: influencer nº 1 da Meta

O bilionário e dono da Meta, Mark Zuckerberg, vem assumindo um novo papel dentro da gigante de tecnologia: influencer. As informações são do Business Insider.

O executivo passou a fazer mais postagens opinando sobre produtos de sua empresa e também criticando rivais.

Em um post recente no Instagram, Zuckerberg mostrou os novos óculos Ray-Ban de Inteligência Artificial da Meta, que ainda estão em fase de testes. Ele usou a postagem para mostrar alguns dos recursos que podem ser úteis num período de férias, por exemplo, como analisar monumentos históricos ou responder a perguntas sobre o mundo natural.

Se Zuckerberg decidiu fazer o marketing de influência do Meta internamente, ele parece estar fazendo um bom trabalho. Alguns usuários reagiram com entusiasmo à demonstração do produto feita pelo executivo. "Estou ansioso para experimentar isso quando viajar. Será uma ferramenta de tradução para sinais e textos", comentou um usuário do Instagram.

No mês passado, o CEO postou outra foto de si mesmo usando os óculos Ray-Ban da Meta em um McDonald's japonês.

Zuck é conhecido por usar seu Instagram para promover os produtos da Meta. Agora, porém, ele parece que "pegou o jeito" de fazer esse trabalho. Em um vídeo publicado no final do ano passado, ele usou os óculos Ray-Ban com IA da Meta para guiá-lo ao trançar o cabelo de sua filha.

Ele também usou sua plataforma para promover o headset Quest 3 da empresa em meio à nova concorrência do badalado Vision Pro da Apple, lançado no mês passado e que sofreu críticas de Zuck.

O CEO da Meta também fez postagens de sua mini turnê pela Ásia. Os registros vão de esquiar com a família a fabricar espadas no Japão. Zuckerberg também participou da luxuosa festa pré-casamento de Anant Ambani, filho do homem mais rico da Índia.