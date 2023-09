Marcas chinesas de smartphones perdem força no mercado indiano

O impulso das marcas chinesas de telefones celulares no mercado indiano apertou o “botão de pausa”, enquanto a Samsung, da Coreia do Sul, recuperou a participação no mercado indiano.

Dados da Canalys mostram que, após 20 trimestres de sucesso, no quarto trimestre de 2022, a Xiaomi perdeu a liderança no mercado indiano, com 5,5 milhões de unidades vendidas, caindo para o terceiro lugar, atrás da Samsung e Vivo. No segundo trimestre de 2023, 5,4 milhões de smartphones da Xiaomi foram vendidos na Índia, uma redução de 22% em comparação ao mesmo período do ano passado. A participação no mercado de smartphones indiano é de 15%, uma redução de 4 pontos percentuais.

No primeiro e segundo trimestres de 2023, entre os cinco principais participantes do mercado indiano de telefonia móvel inteligente, além da Samsung, a participação combinada total das quatro marcas chinesas, Vivo, Oppo, Xiaomi e realme, foram de 61% e 55% respectivamente, mostrando uma tendência de queda, enquanto a participação combinada dessas quatro marcas chinesas no terceiro trimestre de 2021 e no terceiro trimestre de 2022 foram de 70% e 67% respectivamente.

Yang Shucheng, secretário-geral da Associação de Empresas de Eletrônicos (Telefonia Móvel) China-Índia-Vietnã, disse à Yicai que as unidades de smartphones vendidas das marcas Xiaomi, OPPO e Vivo na Índia, que atingiram 4 milhões de unidades por mês durante seus períodos de pico em 2018 e 2019, agora caíram para cerca de 1,5 milhão de unidades por mês. Há razões por trás disso, como o encolhimento e enxugamento do mercado global de telefones celulares e as implicações políticas que fizeram com que as empresas chinesas reduzissem sua capacidade de produção.

Sanyam Chaurasia, analista da Canalys na Índia, disse à Yicai que o declínio da Xiaomi na participação no mercado de celulares inteligentes da Índia se deveu à situação macro que afetou seus principais portfólios; em segundo lugar, o canal on-line não mostrou uma demanda consistente; e, em terceiro lugar, chegou tarde à festa em termos de se tornar uma marca 5G agressiva.

A Índia vem pedindo às empresas chinesas que estabeleçam cadeias de suprimentos localmente, especialmente para componentes com conteúdo técnico, que devem ser produzidos localmente.

As fontes das empresas chinesas na Índia disseram ao repórter da Yicai que o governo indiano quer que a Índia se torne uma potência de produção e exportação de telefones celulares. A curto prazo, essa meta é difícil de ser alcançada.

No longo prazo, espera-se que a Índia se torne uma potência de produção e exportação de telefones celulares, já que a Apple, a Samsung e outras empresas continuam a expandir sua capacidade de produção na Índia, disse a fonte. O Vietnã, por outro lado, já é melhor do que a Índia na produção e exportação de telefones celulares, e os produtos fabricados por investidores estrangeiros ocuparão uma certa fatia do mercado internacional.