Mais demissões estão a caminho, alerta CEO do Google

Após a recente demissão de mais de mil funcionários, o CEO do Google alerta: mais estão por vir. Sundar Pichai enviou um memorando interno para os funcionários, afirmando que "escolhas difíceis" serão necessárias para cumprir os objetivos da empresa.

Pichai atribuiu as mudanças a uma estratégia de “simplificar a execução e aumentar a velocidade em algumas áreas”. “Temos metas ambiciosas e investiremos em nossas grandes prioridades este ano”, disse o executivo.

As áreas afetadas incluem hardware, anúncios, pesquisa, YouTube e mais. “A realidade é que, para criar capacidade para este investimento, temos de fazer escolhas difíceis.”

O Google está seguindo os passos de outras gigantes do setor de tecnologia. Amazon, X (antigo Twitter), Twitch, Duolingo e mais já demitiram colaboradores em 2024, indicando que a tendência de layoffs no Vale do Silício não deve diminuir este ano. Alguns dos cortes, como no caso do app de aprendizado Duolingo, foram feitos para priorizar o uso de ferramentas de inteligência artificial (IA).

