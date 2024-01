Mais de mil empresas chinesas participam de CES, em Las Vegas

A exposição Consumer Electronics Show (CES) de 2024 em Las Vegas, que aconteceu em 12 de janeiro, contou com a participação de mais de 4 mil empresas de mais de 150 países e regiões. Dentre elas, mais de 1,1 mil eram companhias chinesas, representando um quarto dos expositores. As empresas chinesas apresentaram inúmeros produtos e tecnologias, em áreas como inteligência artificial, exibição na tela, veículos elétricos e energia limpa, demonstrando a crescente força inovadora da “fabricação inteligente” chinesa.

Marcas chinesas ganham atenção

No pavilhão das empresas chinesas, os visitantes de todo o mundo mostraram grande interesse nos produtos inovadores. Hisense apresentou a primeira TV a laser com tela 8K do mundo e a primeira TV Mini LED com mais de 40 mil zonas de partições de controle de iluminação, além de outras soluções tecnológicas de exibição para diversos cenários. Seus produtos, como a TV 110UX, atraíram muita atenção pela alta qualidade de imagem, e a tecnologia de exibição a laser para uso automotivo da Hisense, premiada com o “2024 CES Innovation Award”, demonstrou o potencial da tecnologia de exibição a laser no setor automotivo.

A Lenovo exibiu mais de 40 novos dispositivos e soluções baseados em inteligência artificial, incluindo vários computadores pessoais. Esses computadores estão equipados com software de inteligência artificial generativa, permitindo aos usuários gerar rapidamente imagens visuais a partir de texto inserido.

A XPeng AeroHT apresentou um carro voador integrado terra-ar, capaz de alternar para o modo de voo com um sistema de transformação dobrável para decolagens e aterrissagens verticais em ambientes adequados. O outro modelo de carro voador de duas partes da empresa, “Lu Di Hang Mu”, aceitará reservas no quarto trimestre de 2024 e planeja iniciar a produção em massa e entrega no quarto trimestre de 2025.

Bicicletas e motocicletas elétricas

A Aima, fabricante chinesa de bicicletas e motocicletas elétricas, lançou seu mais recente produto crossover, “Ji Jia Shi”. Este produto, voltado principalmente para o público jovem, atraiu bastante atenção.”Vamos impulsionar a cooperação internacional e a construção de marcas locais, acelerar a inovação tecnológica em componentes essenciais e nos dedicar a criar uma marca líder mundial em veículos elétricos de duas rodas”, disse Luo Jiangan, gerente-geral de negócios internacionais do Grupo Aima Technology Group.

O relatório conjunto da Câmara de Comércio da China para Importação e Exportação de Máquinas e Produtos Eletrônicos e da Ernst & Young mostrou que a China está se tornando um centro global para eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, contribuindo com mais de 22% das vendas globais. Além disso, a China ficou em 12º lugar no Índice Global de Inovação de 2023 da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, com seis indicadores no topo do ranking mundial.

A inovação tecnológica chinesa ganhou vários prêmios nesta edição da CES, refletindo a crescente influência das empresas chinesas no mercado global de tecnologia e inovação. Os participantes e observadores internacionais reconhecem a liderança da China em inovação e expressam otimismo sobre o desenvolvimento do mercado de veículos elétricos na China, destacando as melhorias contínuas em design, qualidade e tecnologia, como direção autônoma e outras tecnologias avançadas.

Os representantes da Qualcomm e de outras empresas internacionais também observaram que os produtos chineses exibidos demonstram um aumento significativo no conteúdo tecnológico e no nível técnico em comparação com anos anteriores, refletindo a mudança das empresas chinesas em escala para o aprimoramento de produtos e inovação tecnológica.