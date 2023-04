Mais da metade dos homens solteiros usaria o ChatGPT para "iludir" parceiras, diz Kaspersky

Se para alguns a inteligência artificial pode ser uma aliada na hora da paquera, outras pessoas podem não se sentirem bem ao saber que um robô está intercedendo o desempenho do pretendente.

Nessa dinâmica, os homens parece se importar menos com onde arrumam inspiração para a trova. É o que mostra uma nova pesquisa da Kaspersky, que revela que mais da metade (54%) dos homens solteiros estão dispostos a usar o ChatGPT para gerar conversas em aplicativos de namoro, na tentativa de se apresentar como uma pessoa mais engraçada ou inteligente e aumentar suas chances de um encontro.

As descobertas fazem parte da pesquisa "Data ou DAIte?*" da Kaspersky, que entrevistou homens e mulheres solteiros no Reino Unido para entender como a inteligência artificial (IA) e especificamente o ChatGPT estão impactando a paquera.

As descobertas revelam que o uso da nova ferramenta como uma "ajudinha" virtual oportuna já é uma realidade, com 75% das pessoas que usam apps de namoro dizendo que explorariam o ChatGPT para conseguirem uma conversa perfeita.

Mais da metade (54%) dos homens solteiros admitem que estariam dispostos a usar a ferramenta de IA para cortejarem pretendentes em app de namoro com o objetivo de parecerem mais inteligentes ou divertidos. Mas não é apenas a qualidade do xaveco que o ChatGPT está impactando, visto que a pesquisa revela também impactos quantitativos, com 51% das mulheres solteiras admitindo que usariam a ferramenta para falar com vários potenciais parceiros ao mesmo tempo - presumivelmente para aumentar assim as chances de sucesso de um encontro ou namoro.

As descobertas, no entanto, levantaram preocupações sobre a possibilidade de uma nova era de catfishing* (expressão equivalente ao popular ditado “comprar gato por lebre”) baseada em IA, uma vez que 57% dos entrevistados acreditam que seu uso em um ambiente de namoro online é desonesto.

Crystal Cansdale, especialista em namoro no Inner Circle, aplicativo global de namoro, comenta o cansaço das pessoas em relação a esses apps e a dificuldade de encontrarem um par ideal.

"Essa crescente fadiga vem da pressão sobre as pessoas para serem 'originais' e se destacarem em meio ao barulho criado pela escolha contínua oferecida às pessoas solteiras. Infelizmente, o namoro se tornou um jogo de números. Agora, com disponibilidade de ferramentas de IA, como o ChatGPT, não me surpreende que as pessoas solteiras tenham dito que o usariam para ajudá-las a se destacar da multidão. O uso de chatbots é enganoso e um motivo real de preocupação. A autenticidade está no centro de um relacionamento e, apesar de uma mensagem gerada pelo ChatGPT parecer 'real', isso só o levará até certo ponto e, em última análise, não será verdadeiro."

Surpreendentemente, apesar do fato de que a maioria dos adultos solteiros usaria o ChatGPT para ajudar com a linguagem da paquera em conversas em tempo real, apenas 37% disseram que estariam abertos a usar a ferramenta para aprimorar seus perfis.

Além da questão relacional, Cansdale conclui destacando outro ponto importante. "Há também a questão do ChatGPT sendo usado por golpistas. As pessoas já precisam ser cautelosas com quem estão conversando e garantir que estão usando aplicativos seguros que verificam seus usuários. Essas ferramentas tornam muito fácil para fraudadores se aproveitarem do mundo dos relacionamentos, colocando muitas pessoas em risco."