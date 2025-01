Loja de Black Myth: Wukong no Tmall fatura US$ 410 mil em três dias

A loja oficial no Tmall, uma das maiores plataformas de e-commerce da China, do jogo chinês de grande sucesso Black Myth: Wukong gerou quase 3 milhões de yuans (US$ 410 mil) em vendas nos três primeiros dias após sua inauguração. Esse resultado reflete o crescente apelo de produtos derivados de propriedades intelectuais (IP) entre os jovens consumidores chineses.

O e-commerce foi inaugurado em 15 de janeiro, oferecendo mais de 30 categorias de produtos com a marca Black Myth: Wukong, incluindo figuras colecionáveis e acessórios. Três dias após o lançamento, seis itens já estavam esgotados, e o prazo de entrega para alguns produtos foi estendido para até “90 dias”.

Black Myth: Wukong: um sucesso global

Black Myth: Wukong é um jogo de ação e aventura inspirado na mitologia chinesa. Desde o lançamento em agosto do ano passado, o título conquistou o público global com seus gráficos impressionantes e uma jogabilidade única, acumulando receitas superiores a US$ 1 bilhão.

De acordo com Zhang Shule, analista da indústria de games entrevistado pelo portal chinês Yicai, as vendas robustas de produtos derivados são o primeiro indício do sucesso comercial do jogo. No entanto, ele afirma que, para se tornar uma super IP, o desenvolvedor precisa diversificar os produtos, investindo em áreas como filmes, séries de TV e até parques temáticos.

Parcerias e desafios na expansão da marca

A Game Science, estúdio responsável por Black Myth: Wukong, anunciou uma parceria com plataformas de gestão e comercialização de IP do Alibaba Group, dono do Tmall, para fortalecer a presença da marca no mercado de produtos derivados. Além disso, a desenvolvedora informou a formação de uma equipe dedicada ao design, produção e comercialização de mercadorias do jogo.

Apesar do sucesso, alguns consumidores apontaram preços elevados e críticas à qualidade de alguns produtos. Mesmo assim, isso não impediu que os fãs adquirissem os itens. Por exemplo, mais de 500 unidades de um item avaliado em 499 yuans (US$ 68) foram vendidas nos primeiros três dias.

Mercado de produtos derivados em crescimento na China

O mercado chinês de produtos derivados de obras protegidas por direitos autorais, como animações, quadrinhos e jogos, está em rápida expansão. Esse crescimento é impulsionado principalmente pelos consumidores nascidos após o ano 2000, que têm elevado a demanda por esses itens.

Entre 2023 e 2029, espera-se que o mercado de animações, quadrinhos e jogos na China cresça a uma taxa composta anual de 18%, atingindo 590 bilhões de yuans (US$ 80,6 bilhões), segundo o Instituto de Pesquisa da Indústria Qianzhan e o Instituto de Pesquisa de Valores Mobiliários de Zhejiang.

O desempenho de Black Myth: Wukong no Tmall é um exemplo claro de como as propriedades intelectuais podem impulsionar mercados e alcançar novos públicos.