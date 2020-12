Locaweb realiza nova aquisição, agora para mostrar força em marketplaces

A Locaweb informou no fim desta quinta-feira, 10, que comprou mais uma empresa. A aquisição da vez foi da startup Ideris, que atua com uma plataforma de tecnologia de integração multicanal no Brasil. O valor da transação, de acordo com fato relevante, foi de 18,3 milhões de reais.

Esta foi a quarta aquisição da Locaweb após a companhia abrir capital. Os outros negócios foram feitos com a compra das empresas Social Miner (22 milhões de reais), Etus (18,9 milhões de reais) e Vindi (180 milhões de reais). Ao todo, a Locaweb já desembolsou quase 240 milhões de reais em aquisições.

O Ideris foi fundado em Curitiba ainda em 2017 e atua preferencialmente com o setor varejista, realizando a integração de canais de vendas e de operações para as empresas. O foco está nos marketplaces. A carteira de clientes conta com empresas como Mercado Livre, Submarino.com, Amazon, Casas Bahia, Carrefour, Magazine Luiza, entre outros.

A companhia apresentou crescimento durante a pandemia do novo coronavírus. Ao que foi revelado pela Locaweb, o Ideris registrou o processamento de 15 milhões de pedidos somente no terceiro trimestre, movimentando mais de 2 bilhões de reais.

Com a transação feita, os sócios fundadores Alessandro Ribeiro Silveira, Edilson Rafael da Silva, Giovani Girotto e Valeria Abreu Andrzejewski poderão ter direito a receber earnout. Estes profissionais também vão permanecer trabalhando na operação, agora sob nova gestão.

Esta é mais uma aquisição que mostra o projeto a longo prazo da Locaweb e que foi detalhado em seu prospecto de abertura de capital. “Eu fiz o IPO e peguei dinheiro para fazer aquisições. Agora é preciso entregar”, disse Fernando Cirne, em entrevista recente e exclusiva para a EXAME. Mesmo com a pandemia, a companhia prevê acelerar esse plano.

Desde que abriu o capital, no começo deste ano, a Locaweb vem surfando em bons resultados. A empresa que atua com mais força no mercado B2B viu o valor de suas ações triplicar desde que estreou na B3, a bolsa de valores brasileira. Nesta quinta-feira, após alta de 1,79% no pregão, a companhia terminou o dia avaliada em 8,1 bilhões de reais.