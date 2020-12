Locaweb compra plataforma de logística Melhor Envio

A Locaweb divulgou nesta segunda-feira a compra da plataforma de logística Melhor Envio, com o preço de fechamento da aquisição acertado em 83 milhões de reais.

Os vendedores na operação terão o direito a receber eventual “earnout”, a depender do atingimento de determinadas metas financeiras apuradas com base na receita operacional líquida do Melhor Envio, disse a Locaweb.

Fundada em 2015, em Pelotas (RS), a Melhor Envio oferece uma plataforma de logística que conecta pequenos e médios vendedores às principais transportadoras e empresas de logística no país.

A receita líquida da plataforma deve ser superior a 30 milhões de reais em 2020, atingindo mais de 7 milhões de envios pagos e quase 100 mil clientes ativos na base, de acordo com a Locaweb.

Após levantar 575 milhões de reais no começo do ano, executivos da Locaweb afirmaram em junho que a empresa estava em negociações avançadas para compra de várias companhias de menor porte.

Segundo a Locaweb, as medidas de isolamento social e o consequente aumento da demanda por serviços de comércio eletrônico e entrega de encomendas criaram oportunidades para atender mais empresas que não utilizavam essas ferramentas.