LinkedIn testa feed de vídeo curto em formato TikTok, diz site

O LinkedIn está testando um novo feed de vídeo de formato curto semelhante ao TikTok. As informações são do TechCrunch.

Com esse novo teste, o LinkedIn se junta a vários outros aplicativos que lançaram seus próprios feeds de vídeo de formato curto após o aumento da popularidade do TikTok, incluindo Instagram, YouTube, Snapchat e Netflix.

O feed foi visto pela primeira vez por Austin Null, diretor de estratégia de uma agência de influenciadores chamada McKinney.

Null publicou uma breve demonstração no LinkedIn mostrando o novo feed, que fica na barra de navegação do aplicativo em uma nova guia Vídeo. Em tese, o usuário poderá curtir, deixar um comentário ou compartilhá-lo com outras pessoas. Segundo o TechCrunch, a empresa não compartilhou detalhes sobre como o feed determina quais vídeos serão exibidos aos usuários.

🚨NEW 🚨 LinkedIn is testing a new short-form video experience, including a dedicated video ta, similiar to TikTok, Reels, Shorts, etc.

H/T to @AustinNull for the discovery/screen recording

Details here:https://t.co/HgGSUaJYvq pic.twitter.com/nDQ8otY0iW

— Lindsey Gamble (@LindseyGamble_) March 27, 2024