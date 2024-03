LinkedIn mostra aos usuários quando você visita o perfil deles. Saiba como desativar função

O LinkedIn tornou-se uma ferramenta necessária para que profissionais se mantenham informados sobre como está seu mercado de trabalho, reforçar redes de contatos e por aí vai.

Um ponto em que a plataforma vai na contramão de redes sociais como X ou Instagram trata de quanto estão rastreando suas atividades. A rede social lhe envia notificações regulares sobre quem viu seu perfil.

Por padrão, toda vez que você olha o perfil de alguém no LinkedIn, essa pessoa é notificada de que você olhou para ela. Entretanto, caso você não goste dessa configuração, é possível alterá-la.

Clique na foto de seu perfil no canto superior direito da janela do navegador e, em seguida, clique em Configurações e privacidade. (No aplicativo móvel do LinkedIn, sua foto de perfil aparece no canto superior esquerdo; clique nela para acessar Configurações e siga as mesmas instruções abaixo).

Na barra lateral esquerda, clique em Visibilidade e, em seguida, clique em Opções de visualização do perfil.

A partir daí, você pode selecionar três opções: "Seu nome e título", "Características do perfil privado" e "Modo privado".

A opção padrão, (Seu nome e identidade), informa a todos cuja página de perfil você visitou que você fez isso, mostrando-lhes sua foto e descrição do cargo com um link para sua página de perfil. Eles clicarão no link e enviarão a você uma notificação de que fizeram isso, um padrão que se repetirá sempre. Você pode impedir que isso aconteça alterando a configuração.

A segunda opção, "Características de perfil privado", mostra apenas um resumo aos outros usuários - sua profissão e onde mora - quando você visualiza o perfil deles.

A terceira opção é o "Modo privado", que permite que você veja a página de perfil de qualquer pessoa em relativo sigilo.

Vale lembrar que a opção de reter permissões de compartilhamento é válida para os dois lados: selecionar qualquer outra opção que não seja a opção padrão de compartilhar sua identidade impedirá que você veja quando outras pessoas visualizam seu perfil.