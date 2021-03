LinkedIn fora do ar? Usuários relatam problemas para acessar

A rede social de propriedade da Microsoft confirmou pelo Twitter que o site apresentou instabilidade.

“Alguns membros podem estar tendo problemas para acessar o LinkedIn no celular e no desktop”, diz um post do LinkedIn. “Estamos trabalhando nisso enquanto conversamos e forneceremos atualizações conforme as tivermos.”

Some members may be experiencing an issue with accessing LinkedIn on mobile and desktop. We’re working on this as we speak and will provide updates as we have them. Thanks for your patience!

— LinkedIn Help (@LinkedInHelp) February 23, 2021